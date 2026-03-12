我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選，不過藍營內部不少人不滿他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目，卻未幫忙澄清，國民黨立委徐巧芯、葉元之也開轟，連陪他造勢的中廣前董事長趙少康，粉專也被灌爆。蕭敬嚴今（12）日反擊，自己遭抹黑、霸凌，徐巧芯再批，蕭敬嚴不知悔改。徐巧芯說，黨內初選過程中，每個人本來就可以表達支持或不支持的對象，她之所以表態「唯一不支持」參選新北市汐止、金山、萬里選區的蕭敬嚴，是因為對方過去的言行已經多次引發爭議，但蕭敬嚴至今仍未反省，明明是自己抹黑、霸凌他人，卻反過來指控別人抹黑與霸凌他，反而更加證明她不支持對方的必要性。徐巧芯指出，在過去罷免行動期間，蕭敬嚴曾跟隨綠營的論述，對黨內同志進行嘲諷與攻擊，甚至散布不實說法，例如聲稱民眾黨主席黃國昌一定很希望藍委葉元之被罷免等，相關言論都有影片可以查證。徐巧芯表示，當時正值國民黨最團結的時候，但跟著綠營起舞、操作罷免的人想來想去似乎只有蕭敬嚴一人，如果當初真的成功，國民黨也不會有「32比0」的局面。徐巧芯還提到，民進黨立委王義川曾在政論節目中拿出民進黨入黨申請書給蕭敬嚴，對方也沒有當場拒絕。她表示，既然已有人提出具體事證，在國民黨尚未正式提名人選之前，她表達個人「唯一不支持」的態度，並非抹黑或霸凌。徐巧芯強調，蕭敬嚴的回應顯示對方並未反省，因此她認為，在汐止、金山、萬里選區「唯一不支持蕭敬嚴」才是保護國民黨的方式。她並質疑，如果提名這樣的人選，未來甚至可能攻擊同黨人士，例如國民黨新北市長參選人李四川，反而可能讓民進黨有機會多拿下一席議員。她也反問，如果那麼不喜歡國民黨，為何不以無黨籍身分參選或參與民進黨初選，而要打著國民黨旗號？