高雄春天藝術節持續以「製作屬於高雄自己的旗艦歌劇作品」的信念著手「打造如精品般的歌劇」，今年高雄市交響樂團再推出春藝第九部自製歌劇作品《波希米亞人》，既是普契尼不朽經典代表作品，也是觀眾不斷敲碗希望能再看到的歌劇之一。將於6/26、6/28於衛武營歌劇院演出共二場。高雄春天藝術節自製歌劇自2015《魔笛》、2016《茶花女》、2017《卡門》、2018《波希米亞人》、2022《蝴蝶夫人》、2023《愛情靈藥》、2024《托斯卡》、2025《弄臣》……歌劇總是能讓觀眾感動久久，而今年的《波希米亞人》將完全不同於2018年春藝第二次自製風格的旗艦歌劇。《波希米亞人》是普契尼大師38歲時所完成的經典代表作，更是世界各大歌劇院上演率最高的歌劇之一。劇情整體形似普契尼大師的青春祭歌；以朗朗上口的音樂旋律、感人的故事情節賺人熱淚，劇中每個人物性格鮮明、都擁有豐富細膩的熱情，非常傳神地演繹大社會底層小人物的命運與生活；劇情和音樂豐富世人的心靈，為許多志在藝術的年輕人心底注入希望，鼓舞人們勇於追求理想和難得的愛情，也成為歌劇史上的傳奇之作。主辦單位高市府文化局表示，今年演出卡司陣容龐大邀請：尤莉亞·蘭厄德(Julia LANGEDER)擔綱導演、演出女主角咪咪的是葉卡捷琳娜·薩溫科娃(Ekaterina SAVINKOVA)、男主角是米哈伊洛·馬拉菲(Mykhailo MALAFII)，另外幾位靈魂演員是由國內外聲樂家共同組成。《波希米亞人》（La Bohème），又譯為「藝術家的生涯」，由普契尼作曲，由劇作家路基・伊利卡（Luigi Illica）與喬瑟培・賈克薩（Giuseppe Giacosa）根據法國劇作家亨利·繆傑的小說《波希米亞人的生涯》（Scènes de la vie de Bohème）改編為歌劇劇本，全劇共四幕。男主角所唱的〈你那冰冷的小手〉、女主角的〈人們都叫我咪咪〉以及女二穆賽塔的〈眾人皆醉我獨醒〉世人所熟悉的詠嘆調皆出於此劇。高市府文化局表示，歌劇《波希米亞人》已經開賣，即日起」至4月1日止七折早鳥優惠價，文化幣另規劃有優惠票價，也有65歲以上長者敬老票五折優惠。購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網票。