交通部高公局南區養護工程分局前分局長賴榮俊，在任職期間以職務之權，收受共823萬元賄賂，其行為涉犯貪污治罪條例及違反公務員服務法所定清廉、誠信及不得假借權力圖利等義務，違失情節重大，監察院於本月5日審查監委提案，最終以13票成立全數通過彈劾成立，全案移送懲戒法院審理。監察院指出，被彈劾人賴榮俊於擔任高公局中區、南區養護工程分局高階主管期間，明知廠商交付鉅額現金，為求其利用職權協助解決工程標案各類疑難雜症、行政程序及工法技術問題對價，竟基於職務上行為收受賄賂犯意，連續8年於農曆春節前收受賄賂，共計723萬元。監察院提到，另利用「國10東向15K標案」履約爭議，收受廠商賄賂100萬元後，旋即運用其影響力，指示、過問該案試驗報告處理方式，最終廠商僅需出具試驗合格證明書，而無須耗時重做試驗報告，規避履約責任並圖利廠商。監察院說明，賴榮俊利用契約中「工務作業費」所提供廠商派駐人員，視其為私人秘書及帳房。派駐人員雖領取廠商薪資，卻長期於上班時間受被彈劾人指揮，協助處理其私人及配偶存款、匯款11次，金額高達479萬元。且於2020、2021年公職人員財產申報中，故意隱匿現金及存款，經法務部查核認定申報不實，分別處以26萬元及30萬元罰鍰。監察院指出，被彈劾人於擔任高公局高階職務期間，未能廉潔自持，竟利用職權收受賄賂、洩漏機密、濫用派駐人力並隱匿財產，違失情節重大，嚴重敗壞官箴，監院於本月5日審查監委提案，最終以13票成立全數通過彈劾成立，全案移送懲戒法院審理。