中華電信今（12）日舉辦媒體活動，董事長簡志誠提到2025年集團營收達2361億元創歷史新高。針對用戶最關心的資費與終端消費市場，中華電信也再次證實，2017年起推出的「4G 499不降速吃到飽」方案確定走入歷史，未來將全力衝刺5G市場，期望今年滲透率可以突破5成。
回顧2025年，中華電信行動網路蟬聯「5G滿冠王」，家用寬頻品質滿意度也連續10年奪冠。展望2026年，面對科技日新月異，中華電信將以「AI Everywhere」為核心理念，結合強大的全光網路作為基礎，乘載無所不在的AI算力賦能百工百業。總經理林榮賜指出，今年將全面啟動Pre-6G戰略佈局，推動5G SA獨立組網計畫並建置示範場域，深化AI驅動網路管理，為2030年銜接6G做好萬全準備。
4G 499不降速吃到飽確定「不會再有」
針對個人與家庭市場，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信2025年底的5G滲透率為46.4%，期望今年能夠順利突破50%大關。為了持續拓展5G市場，過去被消費者視為神級資費的「4G 499不降速吃到飽」方案，中華電信也不諱言指出「不會再有」，正式宣告該方案走入歷史。
三星Galaxy S26 Ultra預購比上一代還好
觀察整體手機銷售趨勢，胡學海點出目前市場整體呈現衰退，但特別的是「旗艦機」卻逆勢成長。他以近期上市的三星Galaxy S26 Ultra為例，雖然價格比前代貴了1000元，預購期比上一代還好，推測民眾對於AI應用的需求相當旺盛，促使消費者在換機時更傾向直接選擇旗艦機款，此外，對於市場傳聞已久的「iPhone摺疊機」，胡學海也直言相當期待，有望帶起一波摺疊機的換機潮。
另一方面，針對同業台灣大哥大預計開始販售蘋果Mac電腦，身為電信老大哥的中華電信是否跟進？官方對此回應，目前不受影響，內部會持續評估市場需求，但短時間內暫無跟進計畫。
資料來源：中華電信
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對個人與家庭市場，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信2025年底的5G滲透率為46.4%，期望今年能夠順利突破50%大關。為了持續拓展5G市場，過去被消費者視為神級資費的「4G 499不降速吃到飽」方案，中華電信也不諱言指出「不會再有」，正式宣告該方案走入歷史。
三星Galaxy S26 Ultra預購比上一代還好
觀察整體手機銷售趨勢，胡學海點出目前市場整體呈現衰退，但特別的是「旗艦機」卻逆勢成長。他以近期上市的三星Galaxy S26 Ultra為例，雖然價格比前代貴了1000元，預購期比上一代還好，推測民眾對於AI應用的需求相當旺盛，促使消費者在換機時更傾向直接選擇旗艦機款，此外，對於市場傳聞已久的「iPhone摺疊機」，胡學海也直言相當期待，有望帶起一波摺疊機的換機潮。
另一方面，針對同業台灣大哥大預計開始販售蘋果Mac電腦，身為電信老大哥的中華電信是否跟進？官方對此回應，目前不受影響，內部會持續評估市場需求，但短時間內暫無跟進計畫。
資料來源：中華電信