我是廣告 請繼續往下閱讀

知法犯法！2024年4月高雄一名女子因酒醉誤上劉姓男子的車，劉男見她意識不清竟萌生色心，雖傳訊詢問友人「撿屍也會被抓嗎」並遭警告，仍執意將女子載往摩鐵性侵。案經審理，劉男雖二度賠償共19萬元達成調解，並以深具悔意為由爭取緩刑，但法官認為他明知違法仍犯案，依乘機性交罪判處3年1個月徒刑，劉男上訴後，遭最高法院駁回定讞，劉男必須入獄。檢警調查，2024年4月26日晚間8時40分許，女子小雯（化名）因飲酒導致意識模糊，在高雄市三民區街頭誤將劉男停放在路邊的轎車，當成計程車搭乘，劉男在車內與小雯交談後，發現對方已因泥醉陷入無法抗拒的狀態，竟見色起意，發訊息試探友人「撿屍也會被抓嗎？」，友人雖即刻嚴正警告「當然」並勸他趕緊將人送往派出所，但劉男在現場掙扎遲疑將近一小時後於當晚9時29分，將小雯載往汽車旅館，並於深夜10時許在房內趁其意識不清之際，對小雯強行性侵得逞，小雯事後清醒驚覺受害，隨即向警方報案對劉男提告。高雄地院審理時，劉男坦承犯行並支付4萬元與小雯達成調解，因此一審法官依乘機性交罪，判處劉男有期徒刑3年4個月。劉男不服判決提起上訴，主張自己深具悔意且無再犯之虞，二審期間又額外賠償小雯15萬元，小雯也願意原諒他，希望法官能給予緩刑。高雄高分院審酌劉男始終認罪且二度達成調解，犯後態度尚稱良好，但法官認為劉男在犯案前曾詢問友人，顯見其明知違法卻仍執意侵犯小雯，完全無視法紀且不尊重他人的性自主權，認定其行為並不符合減刑標準，最終雖撤銷原判決，減刑改判3年1個月，但仍不給予緩刑機會。全案經上訴至最高法院後駁回，維持二審判決，全案定讞，劉男確定須入獄服刑。