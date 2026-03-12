我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃（左起）、無尊、阿翔及楊繡惠到高雄鼓山出外景。（圖／民視提供）

無尊恐慌症發作！《綜藝新時代》錄影緊急喊卡

▲▼無尊（如圖）卡在洞口引發幽閉恐懼症，錄影緊急喊卡。（圖／民視提供）

無尊、阿翔、楊繡惠及籃籃於《綜藝新時代》抵達高雄鼓山出外景，經過長達半小時的攀爬，眾人抵達目的地「猩猩洞」，在職人帶領下抵達地下鐘乳石洞穴，怎料過程無尊因洞口過小、幽閉恐懼症，只能緩慢地匍匐移動，無尊卡在洞中沒辦法克服恐懼，眾人緊急喊停，場面危急，阿翔緊張地進入洞穴查看對方情況，慢慢引導無尊出入，暖心舉動讓全場感動叫好。《綜藝新時代》本次到高雄鼓山出外景，阿翔、楊繡惠、籃籃及無尊在猩猩洞，體驗地下鐘乳石洞穴的鬼斧神工，鐘乳石大約一千年才能生長出一公分的高度，要長到成人高度需要長達十幾萬年的歲月，如果輕易碰觸正在生長的鐘乳石，就直接去掉50年的成長高度。眾人看著洞穴，詢問「這真的能通過嗎？」纖瘦的阿翔率先出發，他奮力壓低身軀往前走，發現前方的路相當狹小，甚至需要靠匍匐才能勉強前行，吃力地往前爬，職人在終點處亮燈，原來匍匐的盡頭處可以站起，阿翔使出吃奶的力氣出力，滿頭大汗探頭，順利完成。輪到無尊，他直呼洞口好小，感受兩邊石壁壓迫，突然臉色慘白，表示自己幽閉恐懼症、卡在洞中，眼見無尊狀態不佳，眾人緊急喊停，讓無尊慢慢退回入口處，阿翔緊張地再次進入洞穴關心，引導無尊順利出洞，無尊自責地跟眾人道歉自己無法完成任務，場面驚險。