美國、以色列持續與伊朗交戰，戰火持續延燒，外媒披露，美國空軍B-1轟炸機正在裝載「鑽地炸彈」，表明五角大廈準備派遣轟炸機，襲擊伊朗地下設施，且伊朗對此無能為力。CNN報導，英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）外，美國空軍多架B-1轟炸機「碉堡剋星」，至少其中一架正卸下一具飛彈發射器，裝載聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。B-1轟炸機可以搭載空射巡弋飛彈，從數百英里外發動攻擊，遠超過防空飛彈射程，但這種飛彈並不適用於攻擊有堅固防護的伊朗地下飛彈、無人機設施。報導提到，B-1轟炸機裝載的JDAM，這種彈藥需要轟炸機與目標保持約25英里（約40公里）的距離才能命中。五角大廈將轟炸機部署到如此接近目標的位置，必需要深入伊朗領空，這也表明五角大廈有自信已經基本摧毀了伊朗的防空能力。根據航空資料網站FlightGlobal的《2026 年世界空軍資料庫》，美國空軍中只有40架B-1轟炸機，若在伊朗戰事中損失一架，對美國來說將是一個巨大的打擊。不過，CNN直言，B-1轟炸機在基地外觀察員的眼皮底下裝載鑽地炸彈，這也傳遞出一個訊息：美國庫存中最強大的武器即將到來，而伊朗對此無能為力。