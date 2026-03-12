我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前「自費包機」赴日本東京巨蛋，為參加世界棒球經典賽（WBC）的台灣隊選手加油，卻引起國民黨、中國質疑。對此，民進黨中國部今（12）日表示，在台灣外交人員努力為國家爭取空間時，若還有人為了個人政治利益，刻意扭曲事實、製造爭議、在國際場合替台灣扯後腿，這樣的行為不僅無助於國家利益，更是對外交團隊努力的傷害，完全不可取。卓榮泰日前赴日本巨蛋看球賽，外交部發言人郭嘉昆則批評，「打擦邊球、搞突破」，甚至揚言「必將付出代價」。民進黨中國部表示，台灣與其他國際友人正常交流的活動，輪不到中國來指手畫腳，中共當局這種蠻橫無理的戰狼言論，也必然不會被國際社會接受。民進黨中國部指出，台灣的國際處境一直非常困難，台灣外交空間受到壓縮的最大來源，正是中國政府長期系統性的干擾與打壓。近年來，中共更是將騷擾、蒐證、恫嚇、統戰、尾隨，甚至疑似具破壞性的行動，系統性地搬到海外，目的就是干擾台灣政要的正常出訪與國際互動。民進黨中國部說，中國干擾台灣外交劣跡斑斑，在這樣的環境下，台灣每一次能夠自然地出現在國際舞台，都不是理所當然的事，一次活動的順利進行，背後往往是外交人員長時間的協調、溝通與努力的結果，這樣的努力，值得掌聲，也值得全體國人給予更多支持與鼓勵。對於藍營指卓榮泰「松指部包機特權」、「貪污弊案」、「行政院長說謊」等，民進黨中國部說，只要把基本事實釐清，就會發現這些說法全都是惡意的曲解。中國部強調，在台灣外交人員努力為國家爭取空間時，若還有人為了個人政治利益，刻意扭曲事實、製造爭議、在國際場合替台灣扯後腿，這樣的行為不僅無助於國家利益，更是對外交團隊努力的傷害，完全不可取，「台灣走向世界，需要的是團結與支持，而不是亂扯後腿！」