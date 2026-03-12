我是廣告 請繼續往下閱讀

主打24小時營業、單次計時收費的健身房近日位於台北市的北門館因產權糾紛遭法院強制執行，並在門口貼上禁止進入與停止營運公告。消息一出，有不少學員擔憂剛儲值的費用無法退回。北市府今（12）日表示，將正式行文通知業者到府說明目前財務情況、未來營運規劃、具體受影響會員人數及相關權益保障北市主任消保官林傳健表示，今日台北市政府體育局會同法務局消保官，針對爭議店家自由重量北門館（公司名稱：宸光體適能有限公司）進行聯合稽查，業者現場未營業。經聯繫謝姓店長表示「實際受影響會員人數尚待確認、多數儲值的會員平均待退殘值約300元、預計今日晚間將於官方社群平台公布退費相關資訊，並規劃另覓營業處所。」北市府表示，後續將正式行文通知業者到府說明目前財務情況、未來營運規劃、具體受影響會員人數及相關權益保障、定型化契約條款等事項。業者如有規避、妨礙或拒絕之情事，市府將依消保法第57條規定處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。另就業者因故停止營運致無法履約之行為，消保官呼籲受害之消費者，若當初係以刷卡付費者，應把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令，以即時確保自身權益。後續消費者可撥打1950消費者服務專線洽詢自身權益，並就消費爭議提起申訴。