冷氣團影響準備來到最劇烈的時段，中央氣象署預報員劉沛滕指出，今（12）日入夜氣溫持續下滑，明（13）日清晨台南以北、宜蘭要注意10度以下氣溫，周六（3月14日）清晨最冷，新竹及苗栗局部恐下探7度，中部以北、宜蘭低溫普遍在10度左右，未來一周天氣偏乾，各地降雨機率都較低。
明天天氣越來越冷 清晨跌破10度
劉沛滕表示，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大，中部以北、宜花清晨低溫10至13度，南部、台東14至15度，空曠地區再低1至2度，白天高溫在北部、宜花17至20度，中南部及台東22至24度，氣象署持續發布「低溫特報」。
⚠️低溫特報
📍影響時間：12日晚上至13日上午
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣
劉沛滕提醒，明天晚上至周六清晨，是本波冷氣團最低溫的時段，新竹及苗栗因為比較空曠，局部有下探7度的低溫，中部以北、宜蘭低溫普遍在10至12度。周六白天冷氣團減弱，北台灣高溫20至22度、中南部25度，各地夜間低溫13至15度，要留意日夜溫差大。
未來一周好天氣 注意8級強陣風
降雨方面，劉沛滕提及，明天、周六各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸及恆春半島有零星短暫雨，周日受偏南風水氣移入影響，台東、恆春有零星降雨，下周一、下周二東半部有零星降雨，下周三、下周四花東及恆春有零星雨，其餘地區晴到多雲，迎接一段較乾的環境。
此外，劉沛滕也提醒，今明天受到冷空氣影響，台灣各地沿海空曠地區有強陣風，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
資料來源：中央氣象署
