北市發生一件駭人聽聞的未成年性侵案，年僅20多歲的張姓男子，因不滿女友提出分手，竟以公開兩人性關係為要脅，在過去六年間，逼迫對方趁家人不在時，將2名年幼妹妹帶到他的住處，當作性奴任其性侵與猥褻。直到今（2026）年初女孩父親察覺異狀並逼問，張男甚至寫下自白書，整起案件才曝光。台北地檢署獲報後指揮台北市婦幼警察隊偵辦，昨（11）日通知張男到案，檢方認為其涉犯加重強制性交等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。據了解，3姐妹家庭為社會弱勢族群，經濟條件不理想。而早在2016年間，當時仍未滿18的張男，便與3姐妹中同樣未成年的大姊成為男女朋友，交往後兩人偷嘗禁果並發生性關係。不過交往一段時間後，大姐決定在2019年間提出分手。未料張男不滿遭甩，轉頭施壓女友以家中另外兩名年幼妹妹為條件「彌補」失戀損失，威脅若不配合，就要將兩人之間的性關係公開。女子因此心生恐懼，只能趁家中沒有大人，有時甚至是在半夜時，偷偷帶著2名妹妹到張男住處。期間，張男不僅時刻控制3姐妹行動，還多次同時對3人施以性侵與猥褻，其中最小的妹妹當時甚至仍在幼兒園就讀。三姊妹淪為王男玩物時間竟長達6年，噁心行徑令人髮指。直到今年初，平時忙於工作的父親在路上看見女兒前往張男住處，覺得行跡可疑，進一步追問內情。今年1月間，父親要求張男到家中對質，張男當場寫下自白書。得知真相後，父親憤而報警處理，全案才正式曝光。警方接獲報案後，隨即報請台北地檢署指揮偵辦。檢方考量案件涉及未成年被害人且情節嚴重，為防止被害人再度受到侵害，指示警方於昨（11）日通知張男到案說明。檢察官經漏夜訊問後，認為張男涉犯加重強制性交等罪嫌重大，並有羈押必要，遂向法院聲請羈押禁見。台北地方法院今（12）日下午召開羈押庭審理，審酌相關情形後，裁定張男羈押禁見。