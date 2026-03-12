一名台灣女童日前在東京澀谷街頭遭女子惡意衝撞，引發全球網友熱議。一位韓國女子昨（11）日在社群網路分享自己在日本旅遊的親身遭遇，她的年幼女兒在名古屋一間超商內同樣遭到女子衝撞，韓國女子表示，希望類似的事情不要再發生。
根據韓媒《中央日報》報導，一位韓國女子A某11日在社群網路上分享個人經驗，並附上影片。A某表示事情發生在2024年，從影片中可以看到，A某小孩在便利商店的走道上，遭到一位揹著包包的女性大力撞開，且女子撞到人後沒有任何反應，若無其事的走掉。
A某表示，「自己被撞還能忍耐，但看到女兒被撞實在無法接受，所以立即追上去大聲斥責那名女性」。A某說雖然已經過去兩年，這件事的記憶一直留在腦海中，最近看到台灣女童在澀谷街頭被撞的新聞，憤怒情緒再次湧上心頭。
A某接著說明自己的想法，她認為那些故意撞人的可能不會反省，但還是希望有更多日本民眾能夠看到這些影片，讓類似事情不要再發生。
日本街頭故意撞人最著名的案例可回溯至2018年，一名男子在新宿車站專門鎖定女性連續撞擊，在短短30秒內至少故意撞向4名女性，最初犯案的都是男性，因此這類加害人又被稱為「ぶつかり男」（撞人男），而隨著近期台灣女童在澀谷被撞引發熱議，日本的撞人文化再度外界掀起關注。
澀谷被撞台灣女童的母親，近日對英國《衛報》透露，自己無意間拍下女兒被撞這令人恐懼的場面，「這也讓我意識到，這樣的情況在日本其實相當常見」。女童母親說，自己因為這事情在網路上遭到批評與辱罵，女童母親喊冤表示，當時可能沒有太注意人群的流動情況，但也不是完全無視交通規則。女童母親指出，由東京會展暨觀光局經營的「Go Tokyo」旅遊網站，上面對遊客的建議就包括「可以站在十字路口拍照」。
