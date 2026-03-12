我是廣告 請繼續往下閱讀

各國緊急應對措施一覽

聯合國的警告

隨著伊朗戰火持續延燒，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，使得全球能源供應陷入危機。亞洲地區高達60%的石油供應來自中東，隨著能源價格飆升，各國正紛紛採取行動，像是祭出限制供應、居家上班節能等緊急應變措施。荷姆茲海峽位於伊朗與阿聯／阿曼之間，寬度僅約33公里，是波斯灣石油出口的主要門戶，承載了全球近五分之一的石油供應量。它是全球能源市場中最受關注的咽喉點，任何封鎖都將引發全球性的金融震盪。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，於亞洲高達6成石油仰賴中東供應，隨著能源價格暴漲，東南亞各國紛紛祭出緊急應對措施。孟加拉當局開始限制燃料供應，加油站出現長長車龍。為了節省能源，部分大學甚至已關閉。印度已經動用緊急權力，將液化石油氣（LPG）從工業用途轉向供應家庭使用。巴基斯坦當局下令一系列緊縮措施，包括關閉學校及將各項服務轉向線上辦理。韓國30年來首度實施燃油價格上限，同時正積極尋找荷姆茲海峽以外的替代能源。中國則將目光放遠，加速達成未來五年的碳強度削減目標，並持續聚焦於再生能源發展。越南呼籲企業鼓勵員工遠距辦公；泰國則要求政府人員節省能源，包括暫停海外出差並居家辦公。菲律賓敦促人員改採視訊會議。菲律賓先前已針對部分政府機關推行暫時性的「每週工作四天制」，並規定冷氣溫度不得低於24°C。聯合國警告，若能源供應中斷持續拖延，食品與肥料價格將會大幅飆升，對該地區經濟脆弱的國家打擊尤為沉重。