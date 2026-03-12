我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「高雄市AI機器人程式設計種子教師培訓計畫」協助偏鄉26所國中小學推動機器人與程式教育。（圖／高市府教育局提供）

為深化科技教育並縮短城鄉數位學習落差，高市府教育局與高雄市大愛扶輪社與早安扶輪社今天（12）日共同啟動「高雄市AI機器人程式設計種子教師培訓計畫」，協助偏鄉26所國中小學推動機器人與程式教育。計畫開訓暨捐贈典禮今（12）日於路竹區一甲國中登場。教育局主任秘書歐素雯表示，透過這項計畫的資源，讓300多名偏鄉學子有機會接觸AI科技。計畫透過三梯次的教師研習，期待師長回學校帶領學生一同進行社團課程。另外目前也預計在社團課程結束後辦理參與學校的市內賽，以及跨縣市的全國賽，讓偏鄉學子一同參與機器人課程及程式語言學習。扶輪社有感於AI機器人是現代科技教育及未來生活最需要基礎能力，近年大力捐助國民中小學的AI機器人設備，並獲高市府教育局支持，號召20所自願加入培訓的學校共同參與，並由一甲國中、內門國中及六龜高中擔任中心學校。國際扶輪3510地區總監邱綉惠致詞時表示，本次透過扶輪基金會全球獎助金挹注，投入逾300萬元的軟硬體資源，提供AI機器人教學設備、種子教師培訓課程及社團教學資源共同學習。承辦本次活動的中心學校一甲國中校長李文欽說，相較於過去社會公益團體的捐贈，這次格外有意義。因為這是從硬體、軟體(設備及程式)捐助、研習師資引入與補助，乃至於後續競賽的相關獎金，都是一應俱全整體規劃的。