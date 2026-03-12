我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案預計於本月26日判決，而其妻子陳佩琪日前表示，希望委託律師向法院聲請暫時解除出境限制，讓柯文哲參加兒子在本月24日的東京大學博士班畢業典禮。對此日本神戶市議員上畠寛弘直言，如果兒子的畢業典禮是人生重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情，誠實面對審判，才是作為父親應有的態度，不認為有必要為了已成年的兒子畢典特地出國參加，自己已向日本法務省與出入國管理當局表達立場，「日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。上畠寛弘表示，柯文哲在台灣因貪污案將接受審判，據報導指出其希望前往日本，但司法程序仍在進行中的情況下出國，本來就是難以接受的事情，應該先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本。如此行為甚至可能對日台友好關係造成負面影響，「我對此表示明確拒絕」。上畠寛弘說，自己過去曾在日台之間法務與司法領域交流合作備忘錄的簽署過程中，與台灣法務部以及駐日代表處公使合作，協助促成其實現。正因為有這樣的立場，更無法接受在司法程序進行中的人物入境日本。最後上畠寛弘表示，如果兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，更不應該優先處理私人事情。誠實面對審判，才是作為父親應有的態度，不認為有必要為了已成年的兒子畢典特地出國參加，自己已向日本法務省與出入國管理當局表達立場，「日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。