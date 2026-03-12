我是廣告 請繼續往下閱讀

群創近日公告，董事會決議授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜，外界視為群創南科二廠及五廠出售作業將定案，且將售予半導體封測大廠，對此，洪進揚今（12）日回應，二廠、五廠出售仍在持續評估中，不是媒體所臆測的內容，目前還在談，沒有時間表、也沒有確定對象。消息人士透露，群創南科二廠的買家應是封測廠南茂、五廠買家則為全球封測龍頭日月光投控，惟未獲證實。群創今日舉行法說會，法人也十分關心台南二廠、五廠出售進度，洪進揚指出，在2024年群創四廠關閉之後，2025年也做了一些調整，「慢慢把它整併。」但他強調，時至今日，二廠和五廠都還在生產，「二廠跟五廠到今天為止應該說滿架構在生產吧。」但產品也需逐漸分流，群創也會與客戶討論要分到哪裡？可能需要先備多少庫存？客戶的接受程度如何？所以，他表示，不是一個說停就可以喊停的，是需要精細化地討論，公司也會做一個完整規劃，總而言之，到目前為止，並不像媒體所預測或謠傳的，「啊就是誰誰誰的這樣子。」群創有配合公司未來發展的時程，也有一些很好的對象、進度在談，但沒有時間表，對象也還沒有確定。不過，群創近日公告南科模組部分廠房以8.8億元出售予南茂科技，預計處分利益約6.59億元。據了解，該座群創閒置的模組廠，原出租予保護玻璃大廠正達使用。另一方面，群創董事會決議每股將配發現金股利1元，其中包含以盈餘分配每股0.5元，以及以資本公積發放每股0.5元。