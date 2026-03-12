我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉怡萱名下的台南豪宅持有僅兩年多，就開出1.2億天價求售，超狂的「翻倍」加價幅度讓眾人看傻眼。圖為透天別墅示意圖，非當事物件。（示意圖／取自unsplash）

名媛劉怡萱因捲入已婚醫美總裁常如山、民進黨立委王定宇感情糾葛，被外界封為「地表最強小三」。劉怡萱近期的房產動態再度成為焦點。據悉，她已悄悄委託房仲，拋售名下位於台南市東區的一棟頂級透天豪宅，開價高達1.2億元，和入手價相比幾乎是「翻倍賣」，超狂的定價瞬間在房地產圈與房市八卦論壇引發熱烈討論。這棟豪宅的定價究竟有多驚人？資料顯示，這棟位於台南東區虎尾寮的別墅，是劉怡萱在2023年底以現金6,680萬元購入。如今持有僅短短兩年多，就大膽開出1.2億元的天價釋出市場。若未來真的幸運以開價成交，帳面加價幅度高達5,320萬元，漲幅逼近8成，簡直是把房子當作「翻倍賣」，驚人的目標報酬率讓不少無殼蝸牛看傻了眼。究竟是什麼樣的台南豪宅敢開出上億天價？據了解，該物件坐落於知名富豪聚落「虎尾寮」，地坪達63.15坪、建坪約138.64坪，整體規劃為4房4廳7衛，且屋齡僅約3.9年。內部配備堪稱極致奢華，不僅擁有獨立電梯與三車位，更重金引進德國bulthaup廚具、義大利進口磁磚與高端衛浴五金，主打客群正是金字塔頂端的層峰人士。儘管豪宅條件稀有且配備頂級，但1.2億的開價仍讓不少在地房仲嚇了一大跳。當地房市專家分析，虎尾寮一般的透天產品成交價多落在3,000萬至4,000萬元之間。雖然該物件屬於地坪逾60坪的特殊豪宅，行情確實上看億元，但短短兩年直接加價5千多萬求售，仍被業界私下吐槽「屬實是開太狠了」、「定價太離譜」。這棟話題十足的透天厝最終能否順利脫手，仍有待實際的市場買氣來驗證。