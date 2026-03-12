我是廣告 請繼續往下閱讀

中東情勢持續緊張，伊朗不斷對海灣地區國家進行無差別攻擊。稍早阿拉伯聯合大公國杜拜一處豪華大樓被無人機襲擊，大樓高樓層處當場被炸出一塊大洞，底下民眾傻了眼。根據阿拉伯聯合大公國媒體《Khaleej Times》報導，這起無人機攻擊事件發生在當地時間3月12日（星期四）凌晨約2時45分，一架無人機墜落在杜拜灣碼頭（Dubai Creek Harbour）的一棟建築上。居民被緊急疏散，目前未有傷亡報告。根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）表示，當局在事故發生後立即作出回應。此次事件引發了一場小型火災，但消防部門很快將火勢控制。照片顯示，受影響建築為 Address Creek 2 Tower，這是一座結合酒店設施的豪華高樓住宅。報導指出，在目前中東戰爭背景下，這架無人機被可能來自伊朗。由於美國與以色列對德黑蘭發動「先發制人」行動後，伊朗對美國在海灣地區的資產展開報復性打擊，阿聯酋也成為伊朗攻擊目標的海灣國家之一。許多居民對無人機衝撞大樓感到恐慌，一名住在隔壁棟Tower 1的居民表示，他從自家窗戶看到無人機擊中 Tower 2，簡直難以置信，所幸40輛消防車和警車迅速抵達，一切很快就被控制住。儘管伊朗聲稱其攻擊目標是海灣地區的美國軍事基地，但其攻擊仍多次波及阿拉伯聯合大公國的民用基礎設施。阿聯酋高層官員譴責伊朗明顯違反國際規範，阿聯酋外交顧問加爾蓋許（Anwar Gargash）表示，大量導彈與無人機發射的情況，與伊朗對外敘述形成矛盾。