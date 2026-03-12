我是廣告 請繼續往下閱讀

朱智勛叫河智苑「姐姐」 韓媒驚呆

導演一眼相中朱智勛 指定他演男主角

由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演的話題韓劇《權慾之巔Climax》將於3月16日開播，故事以財閥與娛樂圈交織的權力鬥爭為背景，描述為了登上人生巔峰不惜彼此踩踏的野心夫妻。導演李智媛在記者會上更直接點名朱智勛是「現役演員中最能表現慾望的一張臉」，坦言在構思角色時第一個想到的就是他；朱智勛談到與河智苑合作時，也被追問為何一直稱呼對方為「姐姐」，他當場笑回「只能叫她姐姐其實讓我心很痛」，一句話讓現場瞬間笑翻。《權慾之巔 Climax》劇情以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，描述出生寒微的檢察官方泰燮（朱智勛 飾），與害怕跌落谷底的頂級女明星秋尚雅（河智苑 飾）結婚，這對懷抱無限野心的夫妻為了登上各自的人生巔峰，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事。《權慾之巔Climax》記者會上，現場韓媒記者都很驚訝朱智勛一直稱呼河智苑為「姐姐」，朱智勛開玩笑回答：「如果這裡是美國，我可能很想直接叫她『智苑』，但畢竟我們活在一個還很傳統的文化裡，所以對年長的女性前輩只能叫姐姐，我心裡其實也很痛啊。」引爆全場笑聲。談到接演原因，朱智勛表示，劇本最吸引他的地方，是把那些「大家都知道、卻不會真的說出口的慾望」毫不掩飾攤開來說，他也不熟悉政治或檢察體系，但劇本把複雜的權力關係寫得非常清楚，「連我這種一般觀眾都能立即理解，甚至有種被搔到癢處的感覺」。河智苑則表示，「飾演女演員」這件事反而格外辛苦，因為必須完全拿掉「河智苑」本人的痕跡去成為角色。她透露自己大約從7、8年前就開始不斷思考「我是誰」、「我為什麼要當演員」，因此對這個站上巔峰，卻始終被不安與欲望吞噬的角色特別有共鳴，說本劇讓她像新人一樣重新投入表演，雖然情感上十分辛苦卻也收穫良多。首次執導電視劇的李智媛導演，坦言從電影轉戰影集最大的挑戰，就是劇本篇幅暴增，幾乎是電影的8倍之多，創作過程一度出現「燃盡症候群」。她苦笑表示，由於劇名一開始就定為《Climax》，每一集都必須像「高潮」般不斷推進，壓力大到幾乎被逼到極限。不過隨後談到演員時，她立刻充滿信心，特別點名朱智勛，形容他是現役演員中，最能裝得下慾望的一張臉。導演也透露劇本中曾用「杜賓犬」來形容這個角色，而朱智勛身上正好有那種銳利又帶點危險感的氣質，再加上大家私下都叫他「朱黑（朱Black）」，讓她當時就覺得：「這個角色一定要找朱智勛來演。」《權慾之巔Climax》不僅卡司強大，更由曾以電影《救贖》榮獲第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智媛同時身兼編劇、導演，因此在拍開階段便已話題不斷。該劇將於3月16日起每週一、二獨家在friDay影音播出。