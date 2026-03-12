迎接世界睡眠日，你今天睡得好嗎？現代人常靠外送解決三餐，但小心無意間把「睡眠殺手」喝下肚。foodpanda 今（12）日攜手全台最大線上營養師平台 Cofit 公布最新數據發現，台灣人為了追求好眠，開始減少咖啡因攝取，2025 年無咖啡因與低咖啡因飲料訂單年增達2成，營養師也點名一款超平民的「助眠神湯」，在平台上年銷量竟突破百萬份。
3 大隱形咖啡因地雷曝光
許多上班族每天靠咖啡續命，但其實台灣人最愛的手搖飲中也藏有驚人的咖啡因。Cofit 總營養師張宜婷點名，紅茶、抹茶、可樂其實是容易被忽略的隱藏版「睡眠殺手」。張宜婷解釋，紅茶屬於全發酵茶，咖啡因含量最高；抹茶則是將整片茶葉研磨，咖啡因濃度遠大於一般沖泡茶；可樂則會額外添加高量咖啡因。一不小心，就會讓人陷入「越累越喝、越喝越睡不好」的惡性疲勞循環。
晚餐改喝無咖啡因成趨勢
為了搶救睡眠，外送族開始有意識地在晚間控制咖啡因攝取。foodpanda 觀察數據指出，2025 年無咖啡因與低咖啡因飲料的訂單年成長 2 成，且有超過 5 成集中在晚餐時段訂購。其中，麥茶、菊花茶與蜜茶榮登最受歡迎的前三名熱門選項。人氣手搖飲店「烏弄原茶」也透露，近兩年推出無咖啡因飲品後，銷售與顧客詢問度皆節節上升。
百萬銷量助眠神物
吃對食物也能啟動體內的「褪黑激素工廠」！張宜婷建議，晚餐可選擇清爽且富含色胺酸、鎂、維生素 B 群的食物，如地瓜、五穀飯、雞胸肉、鮭魚、菠菜及奇異果等。令人意外的是，平價又美味的味噌湯因含有天然 GABA 成分，有助舒緩壓力、放鬆身心，被營養師認證為超強的「助眠美食」。foodpanda 數據顯示，2025 年味噌湯的銷售額突破百萬，是十分常見且受歡迎的外送品項。
除了飲食調整，長期靠咖啡因硬撐的人，體內鎂與Ｂ群代謝流失更快。foodpanda 數據顯示，2025 年鎂類保健食品銷售成長約 3 成、B 群成長約 2 成；而無印良品的香氛蠟燭、超音波香氛噴霧器與薰衣草精油等療癒商品，年銷更是突破千萬元。響應世界睡眠日，foodpanda 即日起至 3 月 31 日祭出限時優惠，pandapro 用戶於指定餐廳消費滿 299 元輸入優惠碼【外送棒棒達】即可享 85 折優惠。
資料來源：foodpanda
