▲北韓領導人金正恩的女兒金主愛與父親一同視察軍工廠，體驗手槍射擊。（圖／路透社／達志影像）

▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛一同視察驅逐艦。（圖／路透社／達志影像）

北韓領導人金正恩11日視察生產手槍等輕型武器的重工廠，愛女金主愛再度隨行，不只與父親身穿同款皮衣，還與軍方官員一起在室內靶場體驗手槍射擊。有學者分析，這是在為年紀尚輕的金主愛塑造軍事領袖的形象。據韓聯社引述朝中社報導，金正恩11日宣布將於四月召開召開勞動黨中央軍事委員會擴大會議，審議新一輪國防發展五年計畫期間的軍工現代化項目及三大重點軍工企業預算案。同日他也去隸屬第二經濟委員會的軍需工廠視察，該委員會負責統籌軍用物資規劃、製造。朝中社發布的照片可以看到，金正恩與金主愛身穿款式相近的黑色皮革外套，在廠內的室內靶場體驗手槍射擊。金正恩閉著左眼瞄準、雙手持槍，獨自進行射擊。金主愛則是由軍方將領陪同體驗，同樣是閉著左眼，用右眼瞄準，神情認真的雙手持槍、開槍射擊，槍口爆出火花。在其他照片中，也能看到金主愛與父親一起在工廠其他地方巡視。同一天，金正恩與金主愛也一同視察即將服役的新型5000噸級驅逐艦崔賢號，在疑似作戰指揮室的地方，觀看螢幕上的飛彈發射畫面，並透過電話接受報告。韓國慶南大學北韓問題專家林乙哲（音譯）表示，金主愛與父親金正恩身穿相配的黑色皮衣，這種造型通常被視為權力象徵，「雖然金主愛年輕尚輕，但北韓政權正試圖塑造一位堅強而令人敬畏的女性形象，釋出她體驗射擊的畫面，顯然是為了培養她軍事領袖的形象」。