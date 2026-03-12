我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年地方大選桃園市長張善政連任之路備受矚目，根據《匯流新聞網》最新民調顯示，張善政施政滿意度達55.3%，不滿意度23.7%；而在民進黨潛在人選中，總統府副秘書長何志偉與立委王義川呼聲最高，何志偉以27.0%的「支持度」小幅領先王義川的24.3%，兩人差距僅2.7個百分點。桃園市民對何志偉和王義川的「欣賞度」旗鼓相當，都維持在27%左右，但王義川的「不欣賞度」是19.3%，略高於何志偉的17.7%。分析發現，王義川在民進黨支持者中擁有49.3%的高人氣，而何志偉則在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中獲得較多認同，展現出較強的跨黨派吸引力。民進黨兩人分別與張善政進行對比式民調，張善政都保持領先態勢。若民進黨提名何志偉，張善政以40.8%對上何志偉的35.7%，差距為5.1個百分點；若提名王義川，張善政則以41.8%領先王義川的34.4%，差距擴大至7.4個百分點。不過仍有超過兩成的市民尚未表態。上述「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為115年3月2日至3日晚間，調查對象為戶籍在桃園市年滿20歲的桃園市民。本次調查採用家戶電話執行，共計完成1,068份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負3.0個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。