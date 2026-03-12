彰化爆出「食人菌」A族鏈球菌家族群聚案例！彰化一名吳姓婦女家族共有8人先後出現喉嚨劇痛、幾乎無法張嘴的痛苦症狀，緊急轉診到衛福部彰化醫院就醫，其中6人還因此住院6天。醫師示警，食人菌最愛攻擊黏膜與傷口，且目前「無疫苗可防」，若沒接受妥善治療，重症致死率高達50%，一旦喉嚨劇痛，就極可能是感染症狀。
喉嚨痛如刀割！彰化一家8口感染「食人菌」
彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，被俗稱是「食人菌」的A族鏈球菌被視為「喉嚨殺手」，農曆過年後有增溫趨勢。只要在人潮聚集的空間，就可能透過飛沫傳播，民眾絕不能輕忽。一旦出現喉嚨劇痛等症狀，應立即就醫釐清原因，以防出現嚴重併發症，且必須完成10天抗生素療程。
住在彰化縣二林鎮的39歲吳姓女子表示，日前8歲的二兒子日前昏睡一整天，醒來後出現喉嚨劇痛，甚至哭著說「喉嚨像被刀割」。就醫後發現扁桃腺嚴重腫大，幾乎無法張嘴，喉嚨疼痛宛如被撕裂一般。隨後家人也陸續出現相同症狀，包括她與4名子女、大嫂及其2名女兒，共8人發病，其中6人因症狀嚴重住院6天。
沒有出國仍感染食人菌！疑家族聚餐造成擴散
從去年開始A族鏈球菌在日本出現流行趨勢，不少人到日本旅遊後感染。不過吳女指出，他們家族近期並未前往日本，也不清楚最初感染源為何，推測可能是在家族聚餐時進一步擴大傳染。
感染食人菌會有那些症狀？引發多重器官衰竭、致死率50%
馬瑞杉表示，A族鏈球菌主要透過飛沫與接觸傳染，常見症狀包括急性咽喉炎、扁桃腺紅腫、劇烈喉嚨痛及高燒不退。部分患者還可能演變成猩紅熱、急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、蜂窩性組織炎、化膿性肌肉炎或壞死性筋膜炎。
更嚴重甚至可能引發毒性休克症候群，造成患者多重器官衰竭，病情可能在短時間內急遽惡化，進而引發休克死亡，感染食人菌死亡率可高達30%至50%，絕對不可輕忽。
馬瑞杉解釋，A族鏈球菌主要攻擊人體黏膜與皮膚軟組織，嚴重時會侵犯肌肉或筋膜，導致蜂窩性組織炎甚至壞死性筋膜炎，因此被稱為「食人菌」。
食人菌無疫苗可預防！確診務必完成10天抗生素療程
馬瑞杉提醒，A族鏈球菌與肺炎鏈球菌是不同的細菌，也不像後者有疫苗可預防，且併發症後果嚴重。因此民眾若出現劇烈喉嚨痛，一定要特別留意；一旦確診感染食人菌，務必完成10天抗生素療程，切勿因症狀緩解就自行停藥，以免復發或產生抗藥性。
他也建議，民眾平時出入公共場所最好配戴口罩並勤洗手。若同住者有人感染，感染者應立即戴上口罩，以降低群聚傳染風險。
🟡食人菌風險族群
一般人感染食人菌「A族溶血性鏈球菌」大多能康復，但幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者或身上有傷口等身體較虛弱的族群，感染後重症和死亡風險就較高。
🟡食人菌治療
針對食人菌的治療，基本上和蜂窩性組織炎的應對差不多，首先使用「抗生素」治療，輕症者一週即可康復、較嚴重可能要到兩週，演變至壞死性筋膜炎可能要治療一個月以上，搭配外科的清創手術，總結來說，一旦感染食人菌，還是「越早就醫越好」。
資料來源：衛生福利部彰化醫院
一般人感染食人菌「A族溶血性鏈球菌」大多能康復，但幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者或身上有傷口等身體較虛弱的族群，感染後重症和死亡風險就較高。
🟡食人菌治療
針對食人菌的治療，基本上和蜂窩性組織炎的應對差不多，首先使用「抗生素」治療，輕症者一週即可康復、較嚴重可能要到兩週，演變至壞死性筋膜炎可能要治療一個月以上，搭配外科的清創手術，總結來說，一旦感染食人菌，還是「越早就醫越好」。
