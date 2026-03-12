7-11除了咖啡受到消費者喜愛外，兩大茶飲品牌包括現萃茶、不可思議茶BAR也持續拓展圖版，截至目前賣出杯數已經可疊出1.2萬座台北101。官方也宣布3月18日，不可思議茶BAR全面換上新菜單，以4款醇韻基底茶打造30款創意調飲，並且新品自3月18日起有嚐鮮價，開心果奶蓋茶拿鐵2杯120外，還有珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2。
🟡7-11宣布「不可思議茶BAR」菜單全面大換新
7-11不可思議茶BAR將在3月18日起更換全新菜單，推出以專業製茶工藝打造4款全新基底茶，有四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍與茶王烏龍，透過專業選茶與製茶技術加上現萃設備，激發出茶葉本質風味並帶有前香、中調與後韻的細緻層次，每一杯都是原葉高壓精粹的精華茶香。提供不可思議茶BAR門市查詢。
並且新菜單提供30款創意飲品，推薦TOP5分別為醇濃奶香交織烘焙穀香的「蹦米香風味紅茶拿鐵」、飽滿堅果顆粒交織綿密奶蓋的「奶蓋系列 - 開心果奶蓋茶拿鐵」、吃得到整片柳橙的「真心橙意青」、使用高雄燕巢芭樂與屏東九如檸檬調配而成的「珍芭雷夢青茶」、特選白桃果肉、果凍增添豐富口感的「果真桃氣蜜露紅」。
🟡3月18日至31日起新品嚐鮮價優惠一次收：
📍門市｜3月18日起至3月31日
◾真心橙意青/烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）
📍門市｜3月25日至3月27日
◾蹦米香茶拿鐵系列任2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜3月18日起至6月17日
◾45元指定茶飲5杯200元，8.8折（原價45元、特價40元）
◾65元指定茶飲5杯290元，8.3折（原價65元、特價58元）
◾80元指定茶飲5杯350元，8.8折（原價80元、特價70元）
◾85元指定茶飲5杯375元，8.8折（原價85元、特價75元）
◾95元指定茶飲5杯375元，7.9折（原價95元、特價75元）
全家「全家超級配」登場！主食配飲料百元有找
全家即日起推出全新午
晚餐之長期促銷機制「全家超級配」，一口氣集結逾70款熱銷主食與6款FamiCollection指定好茶，變化出逾400種高CP值組合，最低只要99元，
「99元套餐」中，消費者可任選79元至89元指定主餐，如金咖哩濃厚辛口咖哩飯、uno pasta奶油培根義大利麵、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等；「109元套餐」則可選擇95元至99元主餐，包含「健康志向」健身G肉餐盒、「鼎泰豐」香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯、uno pasta白酒蛤蜊義大利麵、壽喜燒牛丼、蔥蔥玉子拌麵等。
首波指定搭購飲品為6款FamiCollection 700ml茶飲，包含黃金蕎麥茶、古早味紅茶、四季春青茶、
不知春茶、金萱二十七與旨味日式生茶。若以原價89元的義大利麵搭配30元茶飲為例，原價 119元，超級配組合價99元，等同現省20元。
資料來源：7-11、全家
