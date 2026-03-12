農曆二月初二是土地公的聖誕，又稱做頭牙，也是民間俗稱的「龍抬頭」，2026年頭牙在國曆3月20日，在這一天為土地公慶生，可以保佑今年旺財、大發利市，《NOWNEWS》整理土地公頭牙禁忌、供品準備、流程一覽。全聯福利中心也特別推出「必敗商品」買一送一，土地公最愛的麻糬、花生糖通通半價入手。
🟡頭牙拜土地公時間
命理專家楊登嵙表示，俗話說「頭牙早，尾牙晚」，頭牙拜土地公，越早越好，以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，由於土地公是老人家，下午有午睡的習慣，也盡量不要在下午打擾土地公。
🟡頭牙拜土地公供品準備
1、麻糬（黏錢）：傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。
2、糕點（業績高升）：土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心。
3、帶殼花生（開運）：代表「剝殼開運」的帶殼花生。
4. 水果「招你來早旺」：香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」正能量涵義。
🟡拜土地公金紙
三色金：壽金、刈金、福金
🟡拜土地公頭牙流程：
明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，要擲出1個聖杯，才表示土地公答應，加持完成，若擲不到聖杯，可以懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。
祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。
🟡土地公頭牙自製「錢母」補財庫
準備好銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元（二路發、一路發），在拜拜時當作「錢母」，自備容器裝土地公廟裡的水，在家裡拜拜則使用家中的水，將硬幣與該水煮沸，取出後晾乾，這些硬幣就變成「錢母」。
「錢母」可以放在家裡或公司「財位」或聚寶盆內，也可以攜帶在身上轉運、旺財運。
🟡土地公頭牙、龍抬頭禁忌
1、不宜敲水龍頭：水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
2、忌吃龍蝦：龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
3、忌說「關門」2字：龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說“關門”，晚上關門叫“靠門”。
4、不宜喝粥：因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
5、忌洗衣：龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮，影響磁場。
6、不宜動刀與針線：古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
7、不宜磨食材：古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，怕“磨爛龍頭”。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。
8、忌在娘家過：龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，容易將娘家氣運往下壓。
🟡全聯買一送一！頭牙拜土地公供品都有
全聯看準頭牙祭拜需求，集結多款應景祭拜商品，不僅推出印有Q版土地公圖樣的包裝增添喜氣與親切感，多款頭牙必拜供品祭出買1送1優惠。
3月13日起至3月26日前，麻糬打頭陣黏財氣「竹葉堂 土地公綜合麻糬（全素） 180g」單包129元，買1送1，平均每包65元；「凱岳 土地公綜合麻糬（全素)）150g」單包158元，買1送1，平均每包79元；還有甜甜黏黏不膩口的沙琪瑪，「登豐沙琪瑪 504g」共有原味、黑糖兩種口味，單包特價135元，買1送1，平均每包68元。
還有象徵「好事發生」的花生製品也是拜拜必備，「凱岳 土地公綜合花生糖（全素）150g」單包158元，買1送1，平均每包79元；「盛香珍 蒜茸落花生160g」每包83元；「量華軒 黑金剛帶殼花生 200g」每包79元。
資料來源：楊登嵙、全聯
我是廣告 請繼續往下閱讀
命理專家楊登嵙表示，俗話說「頭牙早，尾牙晚」，頭牙拜土地公，越早越好，以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，由於土地公是老人家，下午有午睡的習慣，也盡量不要在下午打擾土地公。
1、麻糬（黏錢）：傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。
2、糕點（業績高升）：土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心。
3、帶殼花生（開運）：代表「剝殼開運」的帶殼花生。
4. 水果「招你來早旺」：香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」正能量涵義。
🟡拜土地公金紙
三色金：壽金、刈金、福金
🟡拜土地公頭牙流程：
明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，要擲出1個聖杯，才表示土地公答應，加持完成，若擲不到聖杯，可以懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。
祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。
🟡土地公頭牙自製「錢母」補財庫
準備好銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元（二路發、一路發），在拜拜時當作「錢母」，自備容器裝土地公廟裡的水，在家裡拜拜則使用家中的水，將硬幣與該水煮沸，取出後晾乾，這些硬幣就變成「錢母」。
「錢母」可以放在家裡或公司「財位」或聚寶盆內，也可以攜帶在身上轉運、旺財運。
1、不宜敲水龍頭：水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
2、忌吃龍蝦：龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
3、忌說「關門」2字：龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來，運氣阻滯。商店忌說“關門”，晚上關門叫“靠門”。
4、不宜喝粥：因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
5、忌洗衣：龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮，影響磁場。
6、不宜動刀與針線：古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
7、不宜磨食材：古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，怕“磨爛龍頭”。龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。
8、忌在娘家過：龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜農曆二月二日回娘家，容易將娘家氣運往下壓。
🟡全聯買一送一！頭牙拜土地公供品都有
全聯看準頭牙祭拜需求，集結多款應景祭拜商品，不僅推出印有Q版土地公圖樣的包裝增添喜氣與親切感，多款頭牙必拜供品祭出買1送1優惠。
3月13日起至3月26日前，麻糬打頭陣黏財氣「竹葉堂 土地公綜合麻糬（全素） 180g」單包129元，買1送1，平均每包65元；「凱岳 土地公綜合麻糬（全素)）150g」單包158元，買1送1，平均每包79元；還有甜甜黏黏不膩口的沙琪瑪，「登豐沙琪瑪 504g」共有原味、黑糖兩種口味，單包特價135元，買1送1，平均每包68元。
還有象徵「好事發生」的花生製品也是拜拜必備，「凱岳 土地公綜合花生糖（全素）150g」單包158元，買1送1，平均每包79元；「盛香珍 蒜茸落花生160g」每包83元；「量華軒 黑金剛帶殼花生 200g」每包79元。