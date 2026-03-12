我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著健康與公益議題日益受到重視，安達人壽以「規劃保障、同時做公益」為理念，推出「穩富贏家變額萬能壽險」及「穩富贏家外幣變額萬能壽險」，強調在規劃保障的同時，還能兼顧公益活動，保戶僅需提供捐血證明，即可享有外溢回饋機制。安達人壽總經理張志杰表示，「穩富贏家」外溢機制的設計強調簡便與友善，民眾只要於指定期間內，透過保戶園區上傳捐血證明，則次一保單年度即可享有外溢回饋，讓公益行動轉化為實質回饋，鼓勵更多人以捐血支持血庫充裕。且為鼓勵保戶更加關注自身健康，同時響應定期捐血的公益活動，即日起至6月30日止，凡成功投保一件「穩富贏家」保單，安達人壽即會捐贈一個全新血袋給捐血中心。張志杰指出，「穩富贏家專案」致力於滿足全民多元的退休規劃需求，無論是已有子女教育基金、退休金等明確財務目標的族群，或是正準備展開人生財務規劃的社會新鮮人，甚至有外幣資產配置需求的客戶，皆可透過「穩富贏家專案」，依自身需求彈性規劃。商品設計包含六大特色，投資標的多元、自動停利機制、重大燒燙傷附加保障、捐血外溢機制、高保費優惠。安達人壽於2026 年推出兩張外溢型保單，除了「穩富贏家壽險專案」，亦因應近年運動風氣盛行，推出守護運動族群健康的「安心溢起動定期保險」。民眾只要在指定期間內完成身體組成分析（InBody），且檢測結果符合保單條款約定之 A+ 體位標準，次一保單年度表定年繳保險費可享 5% 折減優惠，鼓勵民眾養成規律運動與健康管理的習慣。