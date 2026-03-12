我是廣告 請繼續往下閱讀

中信金控今（12）日舉行法說會，雖然目前國際政經情勢充滿不確定性，不過，中信金控總經理高麗雪，對於今（2026）年總體經濟仍「審慎樂觀」，主要全球AI運用持續擴張，台灣出口動能比預期好，主計總處也上修今年經濟成長率可能會超過7.7%，目前看起來國內通膨也有趨緩，預期台灣央行政策利率不會動，也有助整體金融環境穩定，美國聯準會降息機率仍高，估計下半年會再降息2碼。高麗雪指出，美國聯準會去年9月開始進入降息循環，已降息3次，目前普遍預期今年降息可能性還是高，不過，很多政經情勢變化，中信金也會持續觀察。就目前中信銀行資產負債結構來看，即使美國降息，對中信銀的淨利息收入（NII）應該不會有太大影響，當然，也會視市場變化調整。另外，面對國際政經情勢的不確定，包括美伊衝突等地緣政治風險，中信金會隨時注意市場變化，美國關稅部分未來也許還有變數，也會持續做好因應，不過，中信銀行在東南亞、日本、美國布局都相當完整，不管關稅如何調整，若企業客戶營運據點或供應鏈要調整，中信可提高彈性及韌性，提供客戶最好的服務。對於今年總經展望，高麗雪抱持「審慎樂觀」，主要是AI應用持續擴張，台灣出口動能比預期好，主計總處也上修今年經濟成長率至7.71%，目前看起來國內通膨也有趨緩，預期台灣央行今年政策利率不會動，也有助整體金融環境穩定。