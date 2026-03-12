我是廣告 請繼續往下閱讀

114年股利分派，每股配發現金股利5.5元。

緯創今（12）日召開董事會，決議114年股利每股將配發現金股利5.5元。同時，旗下百分之百持股之子公司Wistron InfoComm Technology（Texas）Corporation擬於不超過3290萬美元（約新台幣10.46億元）取得機器設備，以擴大墨西哥的AI伺服器製造產能，持續因應AI浪潮下強勁需求。董事會中並通過114年度財務報告。緯創2025年合併營收為2.187兆元，營業淨利為785.53億元，稅前淨利為762.57億元，稅後淨利為274.08億元，每股盈餘為9.04元。去年第四季單季合併營收為7,209億元，營業淨利為254.74億元，稅前淨利為212.69億元，稅後淨利為81.67億元，每股盈餘為2.6元。董事會也決議，因應AI相關業務擴增，此外，緯創擬訂於5月29日於福華國際文教會館卓越堂召開115年股東常會。