▲蕭薔對於是否出演《浪姐7》一事持佛系態度。（圖／蕭薔IG）

被稱為「台灣第一美女」的57歲女星蕭薔，近日傳出可能參加中國熱門綜藝《乘風破浪的姐姐》第7季（簡稱《浪姐7》）成為熱門話題焦點，對於外界盛傳的參賽消息，她今（12）日回應，目前仍在洽談中，尚未做出最終決定，並未否認參賽傳言。近日網路流傳著《浪姐7》邀請藝人名單，其中藝人范瑋琪、曾沛慈、郭靜、徐潔兒、江語晨以及李心潔等人，其中也包括57歲的蕭薔，引發粉絲熱烈討論，若是真的順利出演節目，她將成為史上最高齡的參演明星。向來以優雅談吐著稱的蕭薔，面對參賽傳聞時回應：「一切都是最好的安排，為一切所應為，其心恆處無為。」談到尚未確定的細節時，她更笑說「仙女不太知曉人間的事」，輕鬆帶過問題。此外，她也形容人生像遊樂場，「有多少籌碼，就選擇什麼遊戲」，展現淡然態度。根據了解《浪姐7》傳出將採取「史上最狠賽制」，包括初舞台、五場公演及總決賽等共7場表演都將採用直播形式，且不修音、不剪輯，等於所有實力都直接呈現在觀眾面前，對於這樣的挑戰，蕭薔幽默表示「緊張到吃手手」，語氣中帶著玩笑與期待。至於是否真的會登上《浪姐7》舞台，蕭薔坦言自己平常不看綜藝節目，甚至連前幾季《浪姐》也沒追，反而比較喜歡看戲劇，最近正在追的作品是《難哄》，她表示，自己現在只想做能「取悅自己」的事情，至於是否參賽，仍交由經紀團隊持續評估。