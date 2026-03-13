為了守護社群安全，Meta宣布全面升級防詐措施，導入AI技術精準打擊「名人誘餌」與「品牌冒名」詐騙，更於旗下Facebook、Messenger與WhatsApp推出全新防詐工具。據統計，Meta在2025年已成功移除高達1.59億則違反政策的詐騙廣告，並下架1,090萬個與犯罪詐騙中心相關的帳號。
揪出假名人與偽造連結
詐騙集團常使用傳統偵測技術難以辨識的複雜手法來規避審查。對此，Meta專家團隊開發了先進的AI系統，透過分析文字、影像與上下文脈絡等多重訊號，甚至能進一步分析「虛假粉絲的互動情緒」、假帳號簡介以及公眾人物與品牌的關聯性，大幅提升辨識名人詐騙的精準度。此外，這套AI系統也會主動偵測惡意網域，精準識別並攔截企圖模仿官方網站的偽造連結，避免民眾誤入冒名網頁陷阱。
FB、Messenger推全新防詐功能
Facebook 可疑好友邀請警示：當用戶收到「缺乏共同朋友」或「個人檔案顯示地區與用戶所在地不符」的可疑帳號發送好友邀請時，AI將自動跳出警示說明，協助民眾謹慎評估是否該封鎖或拒絕對方。
Messenger 進階詐騙偵測：本月將於多國上線新功能，當用戶與新聯絡人聊天時，若對話內容出現「可疑工作邀約」等常見詐騙模式，系統會詢問是否願意將訊息提交至AI模型進行即時審閱。一旦偵測到潛在詐騙，用戶將收到常見詐騙手法的提醒與後續封鎖、檢舉等行動建議。
WhatsApp 裝置連結警示：針對詐騙集團常假借才藝競賽投票等名義，誘騙民眾掃描QR Code或填入裝置驗證碼來竊取帳號權限，WhatsApp現在只要偵測到可疑的裝置連結請求，就會發出提醒並警示可能涉及詐騙，讓用戶在連結前能先暫停確認。
跨國聯手斬斷超過15萬個詐騙帳號
面對日益產業化與組織化的跨國網路犯罪，Meta也積極與全球執法機構聯手出擊。近期Meta攜手FBI與泰國警方，成功停用超過15萬個與詐騙集團相關的帳號，並協助逮捕21名嫌犯。在日本，Meta透過詐騙情報共享計畫（FIRE），移除了超過1.5萬個假冒尋找交往對象的日本女性帳號，這些帳號專門鎖定千禧世代及較年長男性推廣賭博等內容。此外，Meta也與奈及利亞及英國國家打擊犯罪局合作，破獲假冒加密貨幣交易員的跨國詐騙據點，並逮捕7名嫌疑人。Meta強調，未來將持續投資最新技術並深化跨產業合作夥伴關係，全面強化打詐防線。
資料來源：Meta
