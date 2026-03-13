台灣能源政策爭議再起！面對外界擔憂的天然氣限電危機，政府雖強調國內供應無虞，但商總榮譽理事長賴正鎰卻提出擔憂。他直言，目前台灣天然氣的安全存量只有短短的11.5天，天數嚴重不足，形同將國家的能源命脈暴露在極大的風險之中，直批現況根本是「命懸一線」。而錯誤的發電成本更導致電價暴漲，讓他強烈呼籲政府必須盡速重啟核電來解套。
戳破殘酷真相：存量僅11.5天難敵突發衝突
賴正鎰12日在餐敘上，點出殘酷的國安現實，強調國際局勢瞬息萬變，隨時可能發生戰爭或遭遇轟炸等極端衝突。他擔憂地向《NOWNEWS》表示說，台灣過度依賴進口天然氣，在存量僅有11.5天的情況下，一旦遭遇海上封鎖或突發事件，隨時會引爆天然氣限電的大規模危機。為防患未然，他強烈建議政府應將天然氣安全存量大幅提高至30天，以確保國家最基本的能源防線。
台電虧損黑洞！痛訴自家電費狂飆近4百萬
除了供應危機，錯誤的發電成本結構也讓企業界大吐苦水。賴正鎰算了一筆帳，指出目前核電每度成本僅約2元，但台電卻放著不用，跑去購買每度高達5到6.5元的綠電。他更點出荒謬之處：「台電賣給我們才3塊多，等於賣一度賠一度！」這種高買低賣的作法導致台電陷入嚴重虧損，最終只能透過調漲電價讓全民與企業買單。
他以自家飯店與店面為例，原本單月電費約150萬左右，現在卻一路狂飆到快400萬，超過一倍的電價暴漲讓企業大喊吃不消。
籲重啟核電！主張核能發電配比須破30%
面對供電不穩與財務的雙重死結，賴正鎰強烈主張台灣應重回核能懷抱。他強調，台灣現在不用便宜的核能，反而讓台電面臨鉅額虧損、連帶拖垮產業競爭力，是極度不合理的現象。
他疾呼，政府應盡速讓核三廠延役，甚至連核四廠也該一併啟動，並將台灣的核能發電比例大幅提升至30%以上。唯有務實調整能源政策，依賴穩定且低成本的重啟核電方案，才能真正穩定供電與平抑電價。
