戳破殘酷真相：存量僅11.5天難敵突發衝突

▲對脆弱的能源政策，商總榮譽理事長賴正鎰擔憂，僅11.5天的燃氣存量若遇突發衝突，恐隨時引爆天然氣限電危機，直言現況根本是「命懸一線」。（圖／記者徐銘穗攝）

台電虧損黑洞！痛訴自家電費狂飆近4百萬

▲憂心天然氣限電與電價暴漲雙重夾擊，賴正鎰以自家飯店高達400萬的電費為例，呼籲政府正視能源政策的結構性問題，並將重啟核電納入考量。圖為涵碧樓資料照。（圖／涵碧樓提供）

籲重啟核電！主張核能發電配比須破30%

台灣能源政策爭議再起！面對外界擔憂的危機，政府雖強調國內供應無虞，但商總榮譽理事長賴正鎰卻提出擔憂。他直言，目前台灣天然氣的安全存量只有短短的，天數嚴重不足，形同將國家的能源命脈暴露在極大的風險之中，直批現況根本是「」。而錯誤的發電成本更導致，讓他強烈呼籲政府必須盡速重啟核電來解套。賴正鎰12日在餐敘上，點出殘酷的國安現實，強調國際局勢瞬息萬變，隨時可能發生戰爭或遭遇轟炸等極端衝突。他擔憂地向《NOWNEWS》表示說，台灣過度依賴進口天然氣，在的情況下，一旦遭遇或突發事件，隨時會引爆天然氣限電的大規模危機。為防患未然，他強烈建議政府應將天然氣安全存量大幅，以確保國家最基本的能源防線。除了供應危機，錯誤的發電成本結構也讓企業界大吐苦水。賴正鎰算了一筆帳，指出目前，但台電卻放著不用，跑去購買每度高達5到6.5元的綠電。他更點出荒謬之處：「！」這種高買低賣的作法導致台電陷入嚴重虧損，最終只能透過調漲電價讓全民與企業買單。他以自家飯店與店面為例，，超過一倍的電價暴漲讓企業大喊吃不消。面對供電不穩與財務的雙重死結，賴正鎰強烈主張台灣應重回核能懷抱。他強調，台灣現在不用便宜的核能，反而讓台電面臨鉅額虧損、連帶拖垮產業競爭力，是極度不合理的現象。他疾呼，政府應盡速讓核三廠延役，甚至連核四廠也該一併啟動，並將台灣的。唯有務實調整能源政策，依賴穩定且低成本的重啟核電方案，才能真正