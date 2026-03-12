我是廣告 請繼續往下閱讀

針對媒體關注捷運黃線施工可能影響周邊交通及醫療救護動線，高雄市政府捷運工程局表示，工程施工期間已將「醫療綠色通道」納入交通維持計畫的重要考量，並透過分階段施工、替代道路規劃及交通疏導措施，兼顧民眾通行、醫療救護需求與捷運工程推動。捷運局表示，為確保醫療救護需求順暢通行，施工交通維持計畫已將鄰近高雄長庚紀念醫院救護動線納入考量，並規劃「緊急救護綠色通道」之替代道路，近日也邀集市府消防局、衛生局、交通局、警察局及當地區公所等相關單位召開會議，討論醫療救護車輛通行之替代道路動線無礙，確認黃線施工路段澄清路往北方向可由鳳山區青年路轉濱山街替代通行，而自鳥松區神農路往南方向可改行駛大同路替代通行，確保緊急醫療車輛在施工期間均能維持順暢通行，不影響黃金救援時間，保障民眾權益。捷運局指出，捷運黃線工程土建標自去(114)年即陸續於鳥松區神農路、大埤路及三民區、鳳山區、苓雅區的澄清路開始施工，目前正進行施工交通維持作業，以利後續車站主體工程連續壁施工。捷運局已於各區段施工前召開交通維持里民說明會，規劃採分階段施工方式，施工期間道路仍維持雙向車道通行，並於主要路口設置替代道路指引牌面，同時在車流尖峰時段加派義交協助交通疏導及路口淨空，施工團隊亦持續監測車流狀況，視需要機動調整號誌與交維設施，以維持道路行車順暢。捷運局強調，捷運施工團隊將持續與相關機關與醫療機構保持密切聯繫，並依實際交通狀況滾動檢討及優化交通動線，在積極推動捷運建設的同時，也兼顧醫療救護需求與地方民生交通安全，確保醫療綠色通道順暢運作。