外交部長林佳龍今（12）日與駐以色列、約旦、杜拜等中東地區八個駐外館處召開視訊會議，聽取區域情勢及護僑工作簡報，並向第一線同仁表達敬意。自中東衝突爆發以來，當地多國空域關閉、航班停飛，各駐館第一時間成立應變小組，並在外交部官網設立「因應中東情勢服務專區」。林佳龍指出，儘管台灣外交處境特殊且人力有限，外交同仁仍展現專業與韌性，兵分多路聯繫僑胞、留學生與國人，在混亂動盪的局勢下堅守崗位，全力守護國人安全。根據最新數據統計，中東各地駐館已接獲486位國人通報請求協助，在交通受阻與重重關卡的逆境中，前線同仁持續奔走協調，成功協助1838位國人返台，目前剩餘50位需協助離境的國人，駐館也將持續保持密切聯繫。林佳龍特別提到，同仁為了保護滯留國人，不分晝夜展開「不分國界的接力運送」，反覆討論最安全的移動路線與時間賽跑，也感謝行政院、國安會及外交部同仁的配合，共同應對試圖影響護僑工作的錯假訊息，期勉同仁藉由經驗累積，持續精進工作並預先部署未來可能的發展。針對後續應變與國人安全，林佳龍發出兩點呼籲，首先，目前每日從杜拜返台的阿聯酋航空仍有空位，有離境需求的國人應儘速主動聯繫駐杜拜辦事處安排搭機；其次，考量區域情勢持續波動，外交部已將相關地區列為「紅色」與「橙色」旅遊警示，強烈建議國人非必要應避免前往。若必須前往，務必於出發前至領務局網站完成「出國登錄」，以便駐外館處在必要時能即時提供支援與協助。