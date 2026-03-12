我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨（左二）分享，一開始和導演聊完後並非馬上答應，而是想了幾周。（圖／記者邱曾其攝影）

《深度安靜》去年入圍金馬獎7項大獎，林依晨也憑著該片角逐影后，然而最後卻全部落空，難免有些可惜。今（12）日舉辦試片聯訪，演員林依晨、金士傑皆出席，被問到心情金士傑表示不會失落，林依晨則抱持一貫樂觀態度，直呼：「反正我會待在這行一輩子，遲早會得沒關係！」而林依晨這次在片中角色沉重，被監製瞿友寧爆料在拍攝現場幾乎「不跟人打招呼」，對此她也尷尬回應，表示是為了維持角色情緒。《深度安靜》入圍多項卻槓龜，導演沈可尚受訪時表示「超級失落」，其中張孝全、林依晨、金士傑3人沒拿獎讓他捶胸頓足，沈可尚認為「他們表演絕對必須要上台」，另外無法在台上好好感謝工作人員也讓他覺得有些氣餒。不過，沈可尚透露失落情緒並未持續太久，「我覺得這是老天爺的安排，因為沒有得獎，無法完成的願望可以鼓起動力繼續往前」。金士傑沒得獎表示自己一點都不失落，林依晨則說：「反正我會待在這行一輩子，遲早會得沒關係！而且我更在意的是電影放映後，故事能鑽進多少觀眾的心裡才是最重要的。」林依晨這次在片中角色沉重，被監製瞿友寧爆料在拍攝現場幾乎「不跟人打招呼」，連對金士傑也不例外，讓林依晨尷尬笑說：「是嗎？我有這樣嗎？」坦言是為了維持角色情緒，表示自己不是一喊卡就能嘻嘻哈哈哈的人，有時候導演一喊卡，眼淚就掉下來，金士傑則告訴她「傻孩子不要這樣」，敬業跟樂趣要分開，不要對生活產生變化。另外，林依晨還分享，一開始和導演聊完後並非馬上答應，而是想了幾周：「這劇本相對來說非常沈重，很想接但又很害怕，我記得和導演聊完離開咖啡廳的時候，腳步都是沉重的。」就連金士傑也說，最初因為故事太過黑暗、毫無光亮而一度想婉拒，但身為演員的靈魂最終戰勝了恐懼，並在片中展現精湛演技。