年度烘焙盛事「2026台北國際烘焙暨設備展」今（13）日起登場，將展至3月15日，地點在於台北南港展覽館１館１、４樓盛大登場，現場集結各式甜點、飲品、烘焙器具、設備與原物料等業者，共達1700個攤位。《NOWNEWS》整理展覽時間、門票、場域圖、必逛亮點等資訊一次看。
🟡「2026台北國際烘焙暨設備展」主要資訊：
時間：2026/03/12(四)-03/15(日)
地點：台北南港展覽館1館1、4樓
地址：台北市南港區經貿二路1號
官網：2026台北國際烘焙暨設備展臉書、2026台北國際烘焙暨設備展IG
門票：免費索取優惠已截止，現場購票全票為每人200元
🟡「2026台北國際烘焙暨設備展」亮點活動：
📍2026 UIBC 世界盃青年麵包大賽：
UIBC世界盃青年麵包大賽是全球烘焙界歷史悠久且重要的青年賽事，由UIBC-International Union of Bakers and Confectioners國際烘焙暨甜點師聯盟主導，第一屆為1971年於德國柏林舉行，此後每年在不同UIBC會員國舉辦，2026年為第54屆。
比賽限定25歲以下青年參與，每位選手一生僅能參加一次，透過現場即時賽事中多種類的麵包實作，展現各國烘焙技術、發掘並激勵年輕烘焙人才及進行不同文化的切磋交流。
競賽項目包含：
▪️Bread 麵包，包含酸種麵包與特色麵包
▪️Bread Rolls / Buns 餐包，包含傳統餐包與特色餐包
▪️Sweet Yeast Pastry 甜酵母點心，包含編織造型與含餡點心
▪️Danish Pastry / Viennoiserie 丹麥起酥麵包/甜麵包，包含無內餡與含餡
▪️Showpiece 藝術麵包，2026年主題：Sports
📍烘焙沙龍–名店展演區：
烘焙沙龍邀請烘焙從業多年的大師級講師現場分享，為民眾揭開明星店家背後的成功密碼，主講者包含獲世界麵包大賽冠軍的武子靖、獲潘娜朵尼世界冠軍團隊之一的楊世均等烘焙名人。
🟡「2026台北國際烘焙暨設備展」亮點業者：
📍德麥食品：
法國乳製品品牌Elle ＆ Vire迎來創立80週年，規劃星級主廚現場展演，透過不同料理與甜點應用，展現法式乳製品在餐飲與甜點領域的多樣可能。展演陣容邀集多位專業主廚接力登場，包括羅偉洲主廚，以品牌動物性鮮奶油與酸鮮奶油設計《海陸鮮韻慢煮饗宴》，結合法式料理技法詮釋乳製品於鹹食料理中的層次風味；品牌大使暨歐洲糕點大師Adrien Duraffourd則以乳脂起司甜點與丹麥麵包呈現《美國乳脂起士三重奏》。
法國知名主廚Pierre Hermé的台灣行政主廚暨品牌大使王家承，也將透過三款法式甜點示範，展現輕脂鮮奶油在打發率、穩定性與輕盈口感上的表現，透過堅果、水果與巧克力的搭配。
還有來自法國諾曼第的頂級奶油品牌萊思克Lescure帶來限定烘焙展演，邀請Maison Gourmande法籍甜點師Denis Tremouilleres現場示範，以杏仁、榛果與開心果為主題打造「堅果交響曲」法式甜點，並首次於烘焙展公開店內招牌甜點「巧克力榛果國王派」。
📍台南蛋品：
臺南蛋品本次參展亮點為特製的ESG「不倒蛋」餐車，蛋型設計強調雞蛋的營養象徵，餐車的收納設計也優先選用可重複使用的蛋籃，更響應TIBS展位設計大賞的永續綠能標準。
現場也舉辦「元質動福茶葉蛋」試吃會，讓觀展者在視覺與味覺的雙重饗宴中，認識獲得友善雞蛋聯盟認證與動物福利標章雙項認可的「元質永續平飼紅殼蛋」。
臺南蛋品表示，此款蛋品強調讓雞隻自由活動的友善飼養、可分解紙盒與大豆油墨的永續包裝，純素飼料的天然配方，產出結構紮實、濃郁香醇的雞蛋，能顯著提升烘焙產品的口感層次。
📍LADY KELLY：
主打榮獲「越南國際伴手禮精品獎（Vietnam International Souvenir Excellence Awards）」銀獎的「夏威夷豆塔禮盒」，結合法式糕點的精湛工藝與台灣獨特的飲食文化，將優質夏威夷果與酥脆塔皮完美融合，濃郁奶香、堅果香脆可口與獨家配方焦糖醬，帶來層次豐富的精緻口感體驗。
資訊來源：2026台北國際烘焙暨設備展
