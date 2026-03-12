我是廣告 請繼續往下閱讀

兆豐金控今（12）日舉行線上法說會，雖然近期國際油價上漲，美國核心個人消費支出物價指數（PCE）預計將上升，不過，兆豐金總經理張傳章認為，國內通膨走勢仍受匯率、能源價格及國內結構性因素共同影響，油料費占消費者物價指數（CPI）權重僅2.2%，再加上政府油價平穩機制，預期未來1年國內CPI可維持相對穩定。張傳章表示，從台灣整體經濟來看，行政院主計總處大幅上修2026年經濟成長率為7.7%，主要出口遠超過預期所致，但成長動能結構仍存在許多挑戰。雖然美國關稅政策一度因美國聯邦最高法院裁決出現波折，但美國總統川普持續推出新的關稅與貿易政策方向，全球貿易環境的不確定性依然未減，相關成本轉嫁效應恐持續影響企業投資與出口表現，加上去年基期偏高，出口與民間投資動能可能趨緩，然而在政府減稅政策及基本薪資調升帶動之下，民間消費有機會回溫，對經濟形成支撐。若以全球角度來看，張傳章分析，2026年仍將受到供應鏈持續重組、美中科技競爭及地緣政治風險升溫等多重因素影響，尤其近日美伊開戰，中東局勢緊張，油價大漲，通膨預期及金融市場波動，都可能對全球經濟前景帶來不確定性。另外，AI與半導體產業快速發展，對高階製程與相關應用需求仍具中長期成長潛力，但終端應用與市場評價皆存在波動風險。同時，全球金融市場將會持續受到包括利率趨勢、美元走勢與資金流動影響。至於通膨方面，受到新關稅成本轉嫁效應及地緣政治風險影響，美國核心PCE預計將會上升，台灣通膨則受匯率、能源價格及國內結構性因素共同影響，雖然近期國際油價大幅上漲，但油料費占CPI權重僅2.2%，再加上政府油價平穩機制，相信未來1年國內CPI可維持在相對穩定水準。面對多重不確定因素交錯下，他強調，兆豐金秉持「外部環境充滿挑戰，內部經營必須保持穩定」的核心理念，在波動中持續強化經營體質與風險控管，展現穩健經營成果。因應全球產業結構重組趨勢，兆豐金積極掌握AI、半導體供應鏈再分布、淨零轉型與綠能投資等新興商機，持續推動跨境金融、供應鏈金融與永續金融服務，協助企業客戶在高度不確定的環境中提升競爭力。