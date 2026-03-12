我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦AI協作工具實戰應用交流活動。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦AI協作工具實戰應用交流活動，學員互動熱絡。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於11日，在高雄市WORKHUB高雄智能商務空間，舉辦AI工具應用社群交流活動，帶領學員操作AI工具協作，萃取資料精華及建構提案邏輯，並高效產出專業簡報，展現職場競爭力。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦AI協作工具實戰應用交流活動，是由人才資源發展中心主任鄭孟菊主持，有業界代表與會，會中邀請專業老師曾澤民透過分組討論與現場操作，引導學員操作AI工具協作萃取資料精華。勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任鄭孟菊表示，隨著數位轉型與生成式AI快速發展，掌握AI協作工具已成為現代職場核心職能，而市場對人才的AI能力需求，已從會使用工具提升到能應用於工作流程，因此，人才資源發展中心乃舉辦此一AI工具應用社群交流活動，期帶領學員操作AI工具協作，萃取資料精華及建構提案邏輯，並高效產出專業簡報，協助勞工AI戰力全面升級，化身職場黑馬，展現職場競爭力。會中，由專業老師曾澤民跳脫傳統理論式教學，透過分組討論與現場操作，引導學員操作AI工具NotebookLM，將多元且繁雜的資料，進行結構化整合，並可快速轉化為條理清晰、邏輯完整的專業簡報內容、資訊圖表，以強化職場實戰力。參與AI工具應用活動的學員對於此一活動回饋熱烈，認為運用所學整理會議紀錄非常有效率，能迅速彙整成重點報告呈交主管，而過去使用AI撰寫文案時常偏離主題，透過課程學習後才理解到，可以透過拆解問題，精準產出內容。鄭孟菊指出，在AI浪潮下，勞工的競爭力取決於「善用工具」的廣度與深度，期透過AI工具輔助，讓勞工能將精力集中於高階決策與策略思考，以產出專業度與效率同時提升。