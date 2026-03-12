我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會今（12）日公布最新統計，今（2026）年1月國人信用卡簽帳金額達4281億元，雖然較去年12月底減少，但仍創歷年同期新高，年成長26%，金管會分析，主要民眾越來越習慣非現金支付，加上去年農曆春節在1月底、因消費遞延導致基期較低。值得注意的是，中信銀行1月新增卡量有15.4萬張，占整體的3成，單月簽帳金額也有快825億元，也拿下1月「發卡王」與「刷卡王」雙冠王。金管會統計指出，截至今年1月底，合計32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5950萬張，總有效卡數約4011萬張，1月簽帳金額為4281億元，雖然較12月底減256億元，但單月金額仍創歷年同期新高，主要因去年春節落在1月底、部分消費會遞延到2月計算，基期相對較低，加上民眾越來越習慣非現金支付，還有發卡機構積極促銷，帶動簽帳金額持續增加。金管會也同步公布1月電子支付機構業務資訊，截至1月底止，合計10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），電子支付帳戶總使用者人數約3869萬人，月增約104萬人。由於一卡通公司iPASS MONEY在2025年底終止與LINE Pay合作，LINE Pay子公司連加電子支付LINE Pay Money在去年12月3日上線，市場也關注LINE Pay Money表現。金管會指出，電子支付使用人數月增104萬人，其中約有76萬人來自LINE Pay Money，因業者有過去LINE Pay基礎，包括使用者、特店等都還在高成長期，帶動使用人數增加。根據金管會統計，街口支付以717萬人擠下一卡通票證位居第一，一卡通票證以716萬人居次，全支付705萬人，悠遊卡401萬人為第4名，玉山銀行335萬人居第5名，LINE Pay Money以298萬人居第6位、較去年12月往前1名。就代理收付交易款項來看，今年1月整體前5名依序為街口支付54億元、全支付53億元、LINE Pay Money為48億元、玉山銀行25億元與一卡通票證14億元。