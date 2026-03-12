我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德感謝外交部長林佳龍推動「總合外交」的辛勞。（圖／朱永強攝，2026.03.12）

▲外交部春宴邀請各國駐台使節代表暨配偶與會。（圖／朱永強攝，2026.03.12）

▲外交部春宴邀請各國駐台使節代表暨配偶與會。（圖／朱永強攝，2026.03.12）

總統賴清德於外交部春宴中發表致詞，回顧過去一年的外交成果。他特別點名感謝外交部長林佳龍推動「總合外交」的辛勞，透露林佳龍去年造訪14國、飛行超過20萬公里，甚至笑稱林佳龍因一年內招待超過400個外賓團、4100多位貴賓，設宴了無數個宴席「為國增重」。賴清德也藉此機會，感謝帛琉、馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯等友邦元首及各國友人挺身相助，展現與台灣的深厚情誼。賴清德強調台灣去年經濟成長率達8.68%，創下15年來新高，就業狀況更是25年來最佳，並特別感謝全國人民在天災地變中發揮志工精神相互扶持，協助受災民眾走過困難。他指出，台灣已與英、日、美等國簽署多項重要貿易協定與聲明，這些成果證明在邁向AI新紀元的過程中，台灣正持續擴大與民主盟友的連結。此外，他提到Team Taiwan在世界棒球經典賽、體操世界盃巴庫站單槓摘金等各項體育賽事的卓越表現，展現出台灣充滿希望的韌性。展望未來，賴清德表示面對地緣政治變化與威權主義擴張，朝野應團結合作因應挑戰。他強調，無論國際局勢如何演變，台灣人民熱愛和平、堅持民主自由的立場不會改變，政府將持續守護區域穩定與民主價值，與民主友盟國家攜手合作。