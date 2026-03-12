我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部水利署今（12）日召開供水情勢檢討會議，雖3月上旬春雨對農業整田有助益，但為確保5月底前公共用水維持供應，經與會單位研商評估後，決定自今（12）日起新竹地區由「水情提醒」綠燈轉為「減壓供水」黃燈，23時至翌日5時實施該地區自來水減壓供水。去年秋天起西半部降雨偏低，水利署透過桃園新竹備援管線、曾文南化聯通管等珍珠串計畫跨區調度、水庫總量管制、自來水常態減壓、農業加強灌溉管理及人工增雨等措施，去年夏天迄今整體節水調度成效已達8.1億噸。雖然3月上旬的春雨已對農業整田帶來實質的幫助，經各單位共同努力及3月初春雨，全台灌區將於3月中下旬陸續順利完成，較高用水的整田時期。但是供應新竹科學園區的寶山水庫蓄水量為25.7%、寶二水庫蓄水量為33.8%，仍舊偏低。水利署表示，新竹地區於水情黃燈階段將在離峰時段（23時至翌日5時）實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水。此外，也請台水公司精準調配供水、管控水壓、預佈水車及供水站，減輕高地或管末用戶影響，並請新竹縣政府及新竹市政府開放水資源回收中心放流水或公共污水處理廠放流水，提供工地、道路清洗等次級用水使用。水利署已持續推動「多調水、多找水、多省水」等因應作為，在跨區調水方面，目前由桃園石門水庫每日支援17.5萬噸以上，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，全力穩定新竹地區供水。在找水方面，除啟用每日可供水3.1萬噸的頭前溪抗旱水井外，亦請農業部持續協助頭前溪灌區節水供灌俾增加水庫水源。在多省水方面，經濟部與國科會將持續協助產業園區及科學園區廠商達成自主節水。