▲三上悠亞在IG回應「靠裸體賺錢」一事，不爽回應能買愛馬仕是努力工作的結果。（圖／三上悠亞IG）

日本前AV天后三上悠亞日前在YouTube分享自己開箱愛馬仕精品包收藏的影片，透露自己花了不少錢才拿下自己心儀的包款，沒想到卻遭到網友留言「靠裸體賺錢不需要炫耀」，為此三上悠亞不爽回應，「我是靠自己努力工作買的，而且我已經引退很久了。」三上悠亞日前在YouTube上傳一支開箱影片，分享自己辛苦「配貨」後終於入手多款愛馬仕包款，其中包括品牌經典的康康包、鉑金包等，她在影片中坦言，愛馬仕包包價格昂貴且購買門檻高，取得過程相當不容易，因此想與粉絲分享喜悅。不過影片曝光後，有部分網友在留言區諷刺三上悠亞「炫耀靠裸體賺來的錢」，甚至質疑這類工作的價值，認為「做那種工作誰都買得起」，面對批評聲浪，三上悠亞隨即在社群發文反擊，強調自己是靠努力工作賺錢買下包包，同時提醒酸民她已從AV產業引退兩年。三上悠亞在回應中表示，不論從事哪一個行業，能夠站在頂端並持續交出成績的人其實非常少見，也直言「說什麼誰都可以靠裸體賺錢，這是哪個時代的說法？」展現出對自己職涯成就的自信與態度。事實上，自從引退AV產業後，三上悠亞積極拓展多元事業，去年底更宣布加入台灣職籃P. LEAGUE+球隊福爾摩沙夢想家的啦啦隊，成功吸引大量台灣粉絲關注。