▲台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室，今(12)日舉辦「淨零×永續綠經濟論壇」，產官學界代表探討淨零轉型新契機。（圖／市府提供）

▲台中永續綠經濟論壇今日登場，產官學探討淨零轉型新契機外，配合植樹節分送植栽給與會人員。（圖／市府提供）

因應全球氣候治理與淨零轉型趨勢，台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室，今(12)日舉辦「台中市淨零×永續綠經濟論壇」，邀集產、官、學界代表齊聚一堂，從國際碳市場、永續金融、企業淨零轉型、地方產業升級到綠色校園人才培育等多元面向，深入探討台中市及台灣在全球淨零浪潮下的轉型契機與行動策略。論壇由市府低碳辦公室執行長李逸安擔任主席，他表示，隨著《巴黎協定》進入全球盤點階段並邁向COP30，各國在碳市場、氣候融資及資訊揭露等規範日益嚴格，地方政府與產業都需提前布局。台中市透過舉辦論壇搭建產官學交流平台，協助企業掌握國際淨零趨勢，推動永續轉型與綠色投資發展。低碳辦指出，論壇議程聚焦5大主題，包括「迎向COP30：全球碳市場新趨勢」、「永續金融：推動金融投資新格局」、「淨零轉型：企業減碳實務與CSR新價值」、「在地轉型：地方產業的永續力量」及「綠色校園：培育淨零人才新動能」。透過政策解析與實務經驗分享，說明碳管理、供應鏈升級、低碳製程及人才培育在淨零轉型中的關鍵角色，展現產業與教育體系回應國際減碳趨勢的行動能量。低碳辦表示，今日適逢植樹節，市府也藉由論壇宣導植樹減碳與室內空氣品質的重要性，現場準備綠色植栽贈與與會民眾，倡導綠色生活與城市綠化理念，鼓勵透過日常行動提升城市碳匯，共同響應永續淨零綠生活。市府表示，此次論壇不僅展現台中市積極對接國際淨零趨勢、深化永續治理的決心，也期盼促進地方政府、企業與社區之間的合作，擴大永續行動的示範效益。未來市府將持續推動相關政策與交流平台，攜手各界打造具韌性、低碳且永續發展的宜居城市，朝向淨零目標穩健邁進。今日與會人員包括前行政院政務委員張子敬、台灣碳權交易所協理朱嘉文、勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳盈州、台灣氣候未來協會執行長廖卿惠、低碳產業永續發展聯盟理事長黃獻毅、逢甲大學永續發展與社會責任處永續長吳志超等人。