「2026高雄櫻花季」音樂節將於今（13）日登場，一連舉行三天至3月15日，地點就在高雄夢時代前廣場，已公布的表演卡司包括韓團BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、李泳知、日本歌手ALI等。《NOWNEWS今日新聞》整理三天表演卡司與節目表，還有座位圖、交通資訊與交通管制等資訊一次看。
🟡本文重點一覽：
「2026高雄櫻花季音樂節」主要資訊
「2026高雄櫻花季音樂節」表演卡司陣容與節目表
「2026高雄櫻花季音樂節」票價及座位圖
「2026高雄櫻花季音樂節」入場須知
「2026高雄櫻花季音樂節」交通資訊
「2026高雄櫻花季音樂節」交通管制
「2026高雄櫻花季音樂節」優惠活動
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」主要資訊：
日期：2026年3月13日～3月15日
時間：每日15:00-22:00
地點：高雄夢時代前廣場
活動官網：高雄櫻花季FB、高雄櫻花季IG
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」表演卡司陣容與節目表：
主舞台卡司陣容：
▪️3月13日（五）：BOYNEXTDOOR、WENDY、孫淑媚、陳華、Sabrina胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌、DJ AQUA。
▪️3月14日（六）：HIGHLIGHT、李泳知、丁噹、Karencici、卓文萱、梁舒涵、蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）。
▪️3月15日（日）：SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、ALI、戴愛玲、許富凱、瑋瑋 黃挺瑋、琟娜VERNA、DJ Swallow妖嬌、DJ AQUA。
第二舞台（CORONA）卡司陣容：
▪️3月13日（五）：PALLAS帕拉斯、草屯囝仔、DJ AQUA、DJ Swallow妖嬌。
▪️3月14日（六）：HowZ、卓文萱、梁舒涵、DJ Joanne、DJ Swallow妖嬌。
▪️3月15日（日）：吾橋有水、比杰、DJ Jason、DJ Swallow妖嬌。
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」票價及座位圖：
現場票販售時間及費用：現場票數量有限，售完為止
3月13日(五) 13:00-21:00
3月14日(六) 13:00-21:00
3月15日(日) 13:00-21:00
現場一般區票價：單日票1500元(含福利券)
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」入場須知：
1. 每日15:00開放入場，活動結束前皆可入場。
2. 首次入場入口：
▪️超級搖滾區 / 搖滾區：請於中華五路之入口驗票
▪️一般區：請於成功二路之入口驗票
▪️其他票券：請於高雄夢時代藍鯨館前方入口驗票
3. 首次入場需出示完整票券，驗票無誤後，由工作人員為您配戴當日手環，憑當日手環可當日自由進出。
4. 入場後請妥善保持手環的完整性，若手環不完整或有破損痕跡，主辦單位有權決定是否允許再次入場。
5. 請勿將手環破壞給予他人或售予他人，一經查獲立即報警處理。
6. 持「超級搖滾座位區」、「搖滾座位區」票券者，兌換當日手環後，請依票面座位編號入座，並可憑當日手環自由進出。
7. 持「愛心票/身心障礙票」請由一般區入口驗票，現場工作人員會協助引領至愛心區。身心障礙票、陪同票每人限購各1張，入場時應出示身心障礙手冊，陪同者與身障者本人需同時入場。
8. 請勿攜帶外食入場，飲水除外。
9. 若攜帶寵物入場，請將寵物安置於提籃或推車中，並自行清理寵物排泄物。
10. 大會無提供寄物服務，如有相關需求可至夢時代館內洽詢。
11. 若因精神狀況不佳，經現場判定可能影響活動或他人者，主辦單位有權拒絕入場。
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」交通資訊：
📍大眾運輸
▪️捷運：搭乘至「R6凱旋站」再步行約15~20分鐘抵達現場，或「R6凱旋站」轉輕軌「C3前鎮之星站」至「C5夢時代站」下車。
▪️輕軌：至「C4凱旋中華站」或「C5夢時代站」。
▪️公車：搭乘15、36、70、214等路線，至「夢時代站」下車。
📍自行開車
▪️南下方向（台北往高雄）：行經國道1號到底 → 右轉西部濱海公路 → 左轉時代大道 → 至中華五路口或成功二路即可抵達。
▪️北上方向（台東往高雄）：行經台9線至楓港 → 右轉台1線北上 → 至勝利路左轉 → 銜接國道3號北上 → 竹田交流道下轉台88線 → 鳳山出口下交流道 → 沿188線到前進 → 左轉中山四路 → 右轉西部濱海公路 → 左轉時代大道 → 至中華五路口或成功二路即可抵達。
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」交通管制：
📍時代大道封路：
活動期間以下路段進行交通管制，須配合改道
時代大道（中華五路-成功二路）禁止通行
時代大道（成功二路往西側頂端）禁止通行
📍機車臨時停車場：
時代大道（成功二路往西側頂端）
3月13日(五)－3月15日(日) 每日12:00-23:00 開放為機車臨停區域。
📍Ubike暫停營運．欲借還車請至鄰近場站：
時間：3月13日(五) 11:00－3月16日(日) 00:00
站點：時代大道中華路口(西北側)、夢時代購物中心
🟡「2026高雄櫻花季音樂節」優惠活動
為迎接海內外歌迷朝聖，市府延續祭出「2026商圈夜市優惠券」，高雄市經發局推出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」，只要持高雄市櫻花季音樂節門票，還有下週大港開唱門票，就能到捷運站兌換，再拿到商圈、夜市或特色店家折抵消費，兌換地點包含捷運左營站、捷運美麗島站與捷運凱旋站。
資訊來源：高雄櫻花季臉書、高雄櫻花季IG、高雄櫻花季官網
