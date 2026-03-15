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▲李奧納多主演的《一戰再戰》在第98屆奧斯卡金像獎入圍13項大獎。（圖／翻攝自威秀影城）

《一戰再戰》導演、演員陣容、片長 資訊一次看

李奧納多·狄卡皮歐 飾演➤巴柏·佛格森（Bob Ferguson）

西恩·潘飾演 飾演➤史蒂文·J·洛克賈上校（反派軍官）

班尼西歐·狄奧托羅 飾演➤塞吉歐師傅（Bob 的老戰友）

堤亞娜·泰勒 飾演➤珀菲迪婭（Bob 的前妻）

瑞吉娜·霍爾 飾演➤狄安德拉

雀絲·茵菲妮蒂 飾演➤薇拉（Bob 的女兒）

▲保羅湯瑪斯安德森是《一戰再戰》的導演兼編劇。（圖／美聯社／達志影像）

《一戰再戰》劇情簡介 李奧納多化身護女老爸

《一戰再戰》必看3大亮點

▲西恩潘（右）在《一戰再戰》飾演最大反派。（圖／翻攝自IMDb）

《一戰再戰》電影評價

▲李奧納多完全演出那種退休老爹的頹廢感，儘管身手大不如前，還是拚命想救回女兒。（圖／翻攝自IMDb）

《一戰再戰》奧斯卡入圍哪13座獎項

最佳電影 (Best Picture) 最佳導演 (Best Director)： 保羅湯瑪斯安德森 (PTA) 最佳男主角 (Best Actor)： 李奧納多狄卡皮歐（生涯第6度入圍影帝） 最佳男配角 (Best Supporting Actor)： 西恩潘 最佳男配角 (Best Supporting Actor)： 班尼西歐狄奧托羅（和西恩潘罕見雙入圍男配） 最佳女配角 (Best Supporting Actress)： 堤亞娜泰勒 最佳改編劇本 (Best Adapted Screenplay)： 保羅湯瑪斯安德森 最佳攝影 (Best Cinematography)： 採用罕見的 35mm VistaVision 格式拍攝 最佳剪輯 (Best Film Editing) 最佳原創配樂 (Best Original Score)： 強尼格林伍德 (Jonny Greenwood) 最佳音響 (Best Sound) 最佳美術設計 (Best Production Design) 最佳服裝設計 (Best Costume Design)

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第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在台灣時間3月16日上午6:30登場，這次李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）靠著電影《一戰再戰》第6度提名奧斯卡影帝，能否繼《神鬼獵人》後二度封王？全看他如何擊退《橫衝直闖》的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）。《NOWNEWS今日新聞》本文也為各位影迷整理了《一戰再戰》的相關資訊，包含導演、卡司、劇情大綱、電影3大亮點、影評分數等，帶大家深度了解這部入圍奧斯卡13項大獎的動作大片。★導演： 保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson, PTA）★編劇： 保羅湯瑪斯安德森（改編自湯瑪斯·品瓊小說《葡萄園》）★英文片名：One Battle After Another★片長： 162 分鐘（約 2 小時 42 分）★台灣上映日期：2025年9月25日★演員陣容：故事橫跨1990年代末至2020年代的美國。曾經是激進革命組織「法國 75 隊」成員的巴柏（李奧納多飾），如今隱姓埋名，過著與世隔絕且酗酒度日的頹廢生活。但當年與他為敵的腐敗軍官洛克賈上校（西恩潘 飾）再度現身，威脅到他女兒薇拉的安危。巴柏為了拯救家人並對抗體制，被迫重出江湖，展開一場充滿煙硝與公路追逐的贖罪之旅。李奧納多這次脫離了以往精明的形象，演活了一個神情憔悴、處於崩潰邊緣的中年父親與昔日憤青，角色層次分明，在《一戰再戰》貢獻的演技，被影迷公認為他近年的最強演出。導演 PTA 堅持使用 VistaVision 35mm 膠捲拍攝，並以 IMAX 規格呈現，在大銀幕上展現出驚人的復古膠捲感與震撼的動作場面。本片是奧斯卡影帝李奧納多、西恩潘與坎城影帝班尼西歐狄奧托羅的首度夢幻連動，每場對手戲都張力十足，被影評人盛讚這是一場震撼全廳、毫無冷場的演技饗宴。《一戰再戰》上映後，在各大知名影評網站拿下極高分數：，被視為PTA職業生涯中最具野心且最「好玩」的作品。影評人的神級讚譽如下：★《衛報》（The Guardian）： 「這是一部為當下美國量身打造的史詩，既混亂又迷人。它像是一首由不協和音符組成的旋律，完美捕捉了現代社會的動盪感。」★《大西洋月刊》（The Atlantic）： 「PTA 成功將大師級的藝術質感與大片的娛樂性結合，這是一場瘋狂且令人心醉神迷的電影饗宴。」★RogerEbert.com： 給予 4/4 滿分評價，形容它是「關於人類在混亂機器中掙扎，既感人又具推進力的傑作」。目前《一戰再戰》已在多個主流平台架上，提供訂閱觀看或數位租借：