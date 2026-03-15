第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在台灣時間3月16日上午6:30登場，這次李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）靠著電影《一戰再戰》第6度提名奧斯卡影帝，能否繼《神鬼獵人》後二度封王？全看他如何擊退《橫衝直闖》的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）。《NOWNEWS今日新聞》本文也為各位影迷整理了《一戰再戰》的相關資訊，包含導演、卡司、劇情大綱、電影3大亮點、影評分數等，帶大家深度了解這部入圍奧斯卡13項大獎的動作大片。
本文摘要如下：
《一戰再戰》導演、演員陣容、片長 資訊一次看
《一戰再戰》劇情簡介 李奧納多化身護女老爸
《一戰再戰》必看3大亮點
《一戰再戰》電影評價
《一戰再戰》奧斯卡入圍哪13座獎項
《一戰再戰》哪裡看？線上播放平台一覽
🎬《一戰再戰》導演、演員陣容、片長 資訊一次看
★導演： 保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson, PTA）
★編劇： 保羅湯瑪斯安德森（改編自湯瑪斯·品瓊小說《葡萄園》）
★英文片名：One Battle After Another
★片長： 162 分鐘（約 2 小時 42 分）
★台灣上映日期：2025年9月25日
★演員陣容：
🎬《一戰再戰》劇情簡介 李奧納多化身護女老爸
故事橫跨1990年代末至2020年代的美國。曾經是激進革命組織「法國 75 隊」成員的巴柏（李奧納多飾），如今隱姓埋名，過著與世隔絕且酗酒度日的頹廢生活。但當年與他為敵的腐敗軍官洛克賈上校（西恩潘 飾）再度現身，威脅到他女兒薇拉的安危。巴柏為了拯救家人並對抗體制，被迫重出江湖，展開一場充滿煙硝與公路追逐的贖罪之旅。
🎬《一戰再戰》必看3大亮點
亮點1，李奧納多的「非典型」演出：李奧納多這次脫離了以往精明的形象，演活了一個神情憔悴、處於崩潰邊緣的中年父親與昔日憤青，角色層次分明，在《一戰再戰》貢獻的演技，被影迷公認為他近年的最強演出。
亮點2，大師級的攝影技術：導演 PTA 堅持使用 VistaVision 35mm 膠捲拍攝，並以 IMAX 規格呈現，在大銀幕上展現出驚人的復古膠捲感與震撼的動作場面。
亮點3，強大的影帝對決：本片是奧斯卡影帝李奧納多、西恩潘與坎城影帝班尼西歐狄奧托羅的首度夢幻連動，每場對手戲都張力十足，被影評人盛讚這是一場震撼全廳、毫無冷場的演技饗宴。
🎬《一戰再戰》電影評價
《一戰再戰》上映後，在各大知名影評網站拿下極高分數：爛番茄新鮮度94%、Metacritic 95分、IMDb 7.7顆星，被視為PTA職業生涯中最具野心且最「好玩」的作品。影評人的神級讚譽如下：
★《衛報》（The Guardian）： 「這是一部為當下美國量身打造的史詩，既混亂又迷人。它像是一首由不協和音符組成的旋律，完美捕捉了現代社會的動盪感。」
★《大西洋月刊》（The Atlantic）： 「PTA 成功將大師級的藝術質感與大片的娛樂性結合，這是一場瘋狂且令人心醉神迷的電影饗宴。」
★RogerEbert.com： 給予 4/4 滿分評價，形容它是「關於人類在混亂機器中掙扎，既感人又具推進力的傑作」。
🎬《一戰再戰》奧斯卡入圍哪13座獎項
目前《一戰再戰》已在多個主流平台架上，提供訂閱觀看或數位租借：
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《一戰再戰》導演、演員陣容、片長 資訊一次看
《一戰再戰》劇情簡介 李奧納多化身護女老爸
《一戰再戰》必看3大亮點
《一戰再戰》電影評價
《一戰再戰》奧斯卡入圍哪13座獎項
《一戰再戰》哪裡看？線上播放平台一覽
★導演： 保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson, PTA）
★編劇： 保羅湯瑪斯安德森（改編自湯瑪斯·品瓊小說《葡萄園》）
★英文片名：One Battle After Another
★片長： 162 分鐘（約 2 小時 42 分）
★台灣上映日期：2025年9月25日
★演員陣容：
- 李奧納多·狄卡皮歐 飾演➤巴柏·佛格森（Bob Ferguson）
- 西恩·潘飾演 飾演➤史蒂文·J·洛克賈上校（反派軍官）
- 班尼西歐·狄奧托羅 飾演➤塞吉歐師傅（Bob 的老戰友）
- 堤亞娜·泰勒 飾演➤珀菲迪婭（Bob 的前妻）
- 瑞吉娜·霍爾 飾演➤狄安德拉
- 雀絲·茵菲妮蒂 飾演➤薇拉（Bob 的女兒）
故事橫跨1990年代末至2020年代的美國。曾經是激進革命組織「法國 75 隊」成員的巴柏（李奧納多飾），如今隱姓埋名，過著與世隔絕且酗酒度日的頹廢生活。但當年與他為敵的腐敗軍官洛克賈上校（西恩潘 飾）再度現身，威脅到他女兒薇拉的安危。巴柏為了拯救家人並對抗體制，被迫重出江湖，展開一場充滿煙硝與公路追逐的贖罪之旅。
🎬《一戰再戰》必看3大亮點
亮點1，李奧納多的「非典型」演出：李奧納多這次脫離了以往精明的形象，演活了一個神情憔悴、處於崩潰邊緣的中年父親與昔日憤青，角色層次分明，在《一戰再戰》貢獻的演技，被影迷公認為他近年的最強演出。
亮點2，大師級的攝影技術：導演 PTA 堅持使用 VistaVision 35mm 膠捲拍攝，並以 IMAX 規格呈現，在大銀幕上展現出驚人的復古膠捲感與震撼的動作場面。
亮點3，強大的影帝對決：本片是奧斯卡影帝李奧納多、西恩潘與坎城影帝班尼西歐狄奧托羅的首度夢幻連動，每場對手戲都張力十足，被影評人盛讚這是一場震撼全廳、毫無冷場的演技饗宴。
《一戰再戰》上映後，在各大知名影評網站拿下極高分數：爛番茄新鮮度94%、Metacritic 95分、IMDb 7.7顆星，被視為PTA職業生涯中最具野心且最「好玩」的作品。影評人的神級讚譽如下：
★《衛報》（The Guardian）： 「這是一部為當下美國量身打造的史詩，既混亂又迷人。它像是一首由不協和音符組成的旋律，完美捕捉了現代社會的動盪感。」
★《大西洋月刊》（The Atlantic）： 「PTA 成功將大師級的藝術質感與大片的娛樂性結合，這是一場瘋狂且令人心醉神迷的電影饗宴。」
★RogerEbert.com： 給予 4/4 滿分評價，形容它是「關於人類在混亂機器中掙扎，既感人又具推進力的傑作」。
- 最佳電影 (Best Picture)
- 最佳導演 (Best Director)： 保羅湯瑪斯安德森 (PTA)
- 最佳男主角 (Best Actor)： 李奧納多狄卡皮歐（生涯第6度入圍影帝）
- 最佳男配角 (Best Supporting Actor)： 西恩潘
- 最佳男配角 (Best Supporting Actor)： 班尼西歐狄奧托羅（和西恩潘罕見雙入圍男配）
- 最佳女配角 (Best Supporting Actress)： 堤亞娜泰勒
- 最佳改編劇本 (Best Adapted Screenplay)： 保羅湯瑪斯安德森
- 最佳攝影 (Best Cinematography)： 採用罕見的 35mm VistaVision 格式拍攝
- 最佳剪輯 (Best Film Editing)
- 最佳原創配樂 (Best Original Score)： 強尼格林伍德 (Jonny Greenwood)
- 最佳音響 (Best Sound)
- 最佳美術設計 (Best Production Design)
- 最佳服裝設計 (Best Costume Design)
目前《一戰再戰》已在多個主流平台架上，提供訂閱觀看或數位租借：
- HBO MAX： 訂閱制（適合已有會員的用戶直接觀看）。
- MyVideo：數位租借71元起。
- Apple TV：數位租借80元起。
- 中華電信Hami Video：數位租借79元起。