中國北京雙向通行北韓平壤的國際跨境列車，因疫情中斷6年以來，於今（12）日正式恢復營運，兩國重啟鐵路客運服務，有看法認為，在美國總統川普（Donald Trump）即將訪問中國的背景下，此舉釋放出中國與北韓友好的政治訊號。根據《韓聯社》報導，從平壤出發北京的國際列車於當地時間12日上午10時26分正式啟航，列車共有9個車廂，部分車廂內窗簾緊閉，但也有部分乘客拉開窗簾觀望窗外風景。列車預計將在13日上午8時40分抵達北京，而從北京發車通往平壤的列車，則在12日下5時26分出發，沿途將行經天津、山海關、瀋陽、丹東和新義州，預計將在13日下午6時7分抵達平壤。車廂分為六人臥鋪和四人臥鋪兩種，票價在人民幣1000元以上。在中國與北韓人員往來逐步恢復的情況下，雙邊交流能否通過國際列車重啟而進一步活躍，備受外界關注。另外，還有看法認為，在川普即將訪中的背景下，恢復與北韓的跨境列車運作或旨在突顯北京與平壤的傳統友好關係，釋放政治訊號。中國與北韓的國際跨境列車於1954年開始營運，象徵兩國友誼，並在2013年將列車路線進一步延伸。不過，2020年1月由於新冠疫情爆發，北韓關閉邊境，跨境列車也停止營運。2022年，中國與北韓之間的貨運列車已經恢復通行，北韓2023年開始重新向外國旅客有限度地開放邊境，與中國的人員交流逐漸恢復。2025年9月金正恩訪問中國後，兩國關係明顯加速回溫，並最終在今日重新恢復跨境列車的通行。