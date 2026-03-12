我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚上8時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在花蓮縣政府南方24.7公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲這起地震幾乎全台灣有感，不少網友還表示聽到地鳴聲，台灣地震監視Youtube直播一度更衝上4.6萬人線上同時觀看。（圖／Youtube＠台灣地震監視）

地牛翻身了！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚間20時14分花蓮縣壽豐鄉外海1公里處發生芮氏規模5.7地震，本次地震在花蓮縣的民眾也收到了國家警報。這起地震幾乎全台灣有感，不少網友還表示聽到地鳴聲，台灣地震監視Youtube直播一度更衝上4.6萬人線上同時觀看，「花蓮真的很晃」、「警報響起來嚇到」、「這次真的很搖」。花蓮縣消防局也表示，