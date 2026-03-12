我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽即將點燃戰火。尋求連霸的日本隊，確定將在15日的8強賽中對上D組第二的委內瑞拉。委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）在今日敗給多明尼加後，展現積極的備戰態度，他認為日本會派山本由伸先發出戰，也’特別強調將針對日本隊強大的後援投手陣容進行深度研究。委內瑞拉雖然在分組最終戰以5：7惜敗多明尼加，但全場打線展現了極佳的韌性。羅培茲教頭在賽後表示：「如果我們想奪冠，就必須擊敗最強的球隊。」他也公開了針對日本隊的作戰策略：「在接下來的兩天內，我們將全力研究日本隊的救援投手。儘管日本隊先發預計是山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），但我們必須掌握教練團如何調度後援陣容。我們會透過影片分析，做好應對任何狀況的準備。」委內瑞拉陣中星光熠熠，擁有2023年達成「40轟、70盜」神蹟的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、連三年奪得打擊王的老朋友阿拉斯（Luis Arraez），以及生涯敲出303轟的名捕培瑞茲（Salvador Perez）。這支打線在傳奇教練卡布瑞拉（Miguel Cabrera）的指導下，打法細膩且擅長推打，即使是日本王牌山本由伸也難以掉以輕心。此外，委內瑞拉陣中還有賈西亞（Adolis Garcia）與丘里奧（Jackson Chourio）等兼具爆發力與速度的悍將，得分破壞力不輸給美國或多明尼加。這場對決極有可能上演山本由伸與蘇亞瑞茲（Ranger Suarez）的正面交鋒。兩人曾在去年的大聯盟國聯分區系列賽（NLDS）第三戰對壘，當時效力道奇的山本主投4局失3分吞下季後賽首敗；反觀斯亞瑞斯後援5局僅失1分拿下勝投，並成功封鎖大谷翔平（3打數無安打）。對於日本隊而言，委內瑞拉雖然在牛棚經驗上稍顯單薄，但多位投手球速能飆破150公里大關，且斯亞瑞斯優異的制球力與變化球對於日本隊主力的左打群來說，絕對是難啃的骨頭。這場台委首度在經典賽的交鋒，不但是各路球星的對抗，更是雙方情報戰與心理戰的極限博弈。