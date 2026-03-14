什麼時候買冷氣最便宜？家電老闆曾提及，每年「2月到4月」正是第一波最佳撿便宜時間點。而以家電超殺優惠深受會員喜愛的美式賣場好市多（Costco）現正推出頂級家電品牌「大金冷氣」的限時特價活動，變頻冷暖機型最高折8300元引發討論，不少內行會員直呼：「春天買冷氣真的最划算！」
現省破8千！6款變頻冷暖機型折扣清單
這次特賣的焦點，是大金採用 R32 新冷媒的變頻冷暖機型。記者實地到好市多北投店，發現「大關 Z 系列」有驚喜折扣，其中最高階的機型一口氣狂折了 8,300 元，且都含基本安裝！以下為現場標示的 6 款詳細優惠機型與折扣方案：
• 大關Z系列 2.2KW（RXV/FTXV22ZVLT）： 原價 32,779元 ➡️ 特價 27,879元（折 4,900元）。適合2-3坪。
• 大關Z系列 3.5KW（FTXV36ZVLTUVLT）： 原價 40,769元 ➡️ 特價 35,669元（折 5,100元）。適合3-6坪。
• 大關Z系列 4.1KW（RXV/FTXV41ZVLT）： 原價 46,999元 ➡️ 特價 40,799元（折 6,200元）。適合5-7坪。
• 大關Z系列 5.0KW（RXV/FTXV50ZVLT）： 原價 54,999元 ➡️ 特價 48,299元（折 6,700元）。適合7-9坪。
• 大關Z系列 6.0KW（RXV/FTXV60ZVLT）： 原價 61,999元 ➡️ 特價 54,799元（折 7,200元）。適合8-10坪。
• 大關Z系列 7.1KW（RXV/FTXV71ZVLT）： 原價 68,999元 ➡️ 特價 60,699元（折 8,300元）。適合9-12坪。
除濕與靜音進化！大關 Z 系列性能評價
此次促銷的大關 Z 系列定位介於旗艦與入門之間。該系列主打康達效應氣流技術，能均勻送風避免直吹人體，並具備較前代提升 18% 的高效率除濕功能與閃流放電技術。綜合評價多稱讚其冷房快、省電且運轉安靜（低至 23 分貝），小巧機身更適合小坪數房間。不過，mobile01 與 Dcard 部分網友曾回報有特定異音問題，建議民眾購買前可多加參考。
搭配政府補助！一台再省5000元
除了賣場祭出的家電優惠，現在入手一級能效冷氣還能同步申請政府補助，讓省錢更有感。若搭配目前實施的「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台可申請 3,000 元（需檢附廢四機回收聯單，不適用新購），再加上「貨物稅減徵」最高 2,000 元，等於每一台冷氣最高可再省下 5,000 元！若加上賣場促銷原本折抵的金額，部分機型合計省下超過 1.3 萬元，極高CP值讓網友狂讚：「真的是買到賺到！」
限時優惠到3月底！全台空調早鳥促銷戰開跑
由於這波特價優惠力道驚人，預計將帶動一波換機潮。根據現場資訊，此波大金冷氣優惠活動預計持續到 3 月 31 日為止。除了好市多特價引發熱議，電商平台也同步開啟家電優惠戰局，momo購物網三月便推出「空調早鳥好禮 最高回饋 3%」活動，東元 4-5 坪一級變頻冷暖空調特價 16,900 元，大金、日立、國際牌、禾聯等品牌也通通祭出折扣。
內行人也提醒，趁著天氣剛轉暖先入手，除了省荷包，更能避開盛夏時節安裝師傅滿檔的大塞車。目前好市多這波賣場促銷的熱門機型現貨數量有限，建議近期有打算添購或汰換冷氣的民眾，不妨把握週末盡早前往賣場挖寶，以免心儀的機型提早售完或錯過折扣檔期。
資料來源：好市多、momo購物網
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這次特賣的焦點，是大金採用 R32 新冷媒的變頻冷暖機型。記者實地到好市多北投店，發現「大關 Z 系列」有驚喜折扣，其中最高階的機型一口氣狂折了 8,300 元，且都含基本安裝！以下為現場標示的 6 款詳細優惠機型與折扣方案：
• 大關Z系列 2.2KW（RXV/FTXV22ZVLT）： 原價 32,779元 ➡️ 特價 27,879元（折 4,900元）。適合2-3坪。
• 大關Z系列 3.5KW（FTXV36ZVLTUVLT）： 原價 40,769元 ➡️ 特價 35,669元（折 5,100元）。適合3-6坪。
• 大關Z系列 4.1KW（RXV/FTXV41ZVLT）： 原價 46,999元 ➡️ 特價 40,799元（折 6,200元）。適合5-7坪。
• 大關Z系列 5.0KW（RXV/FTXV50ZVLT）： 原價 54,999元 ➡️ 特價 48,299元（折 6,700元）。適合7-9坪。
• 大關Z系列 6.0KW（RXV/FTXV60ZVLT）： 原價 61,999元 ➡️ 特價 54,799元（折 7,200元）。適合8-10坪。
• 大關Z系列 7.1KW（RXV/FTXV71ZVLT）： 原價 68,999元 ➡️ 特價 60,699元（折 8,300元）。適合9-12坪。
此次促銷的大關 Z 系列定位介於旗艦與入門之間。該系列主打康達效應氣流技術，能均勻送風避免直吹人體，並具備較前代提升 18% 的高效率除濕功能與閃流放電技術。綜合評價多稱讚其冷房快、省電且運轉安靜（低至 23 分貝），小巧機身更適合小坪數房間。不過，mobile01 與 Dcard 部分網友曾回報有特定異音問題，建議民眾購買前可多加參考。
搭配政府補助！一台再省5000元
除了賣場祭出的家電優惠，現在入手一級能效冷氣還能同步申請政府補助，讓省錢更有感。若搭配目前實施的「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台可申請 3,000 元（需檢附廢四機回收聯單，不適用新購），再加上「貨物稅減徵」最高 2,000 元，等於每一台冷氣最高可再省下 5,000 元！若加上賣場促銷原本折抵的金額，部分機型合計省下超過 1.3 萬元，極高CP值讓網友狂讚：「真的是買到賺到！」
由於這波特價優惠力道驚人，預計將帶動一波換機潮。根據現場資訊，此波大金冷氣優惠活動預計持續到 3 月 31 日為止。除了好市多特價引發熱議，電商平台也同步開啟家電優惠戰局，momo購物網三月便推出「空調早鳥好禮 最高回饋 3%」活動，東元 4-5 坪一級變頻冷暖空調特價 16,900 元，大金、日立、國際牌、禾聯等品牌也通通祭出折扣。
內行人也提醒，趁著天氣剛轉暖先入手，除了省荷包，更能避開盛夏時節安裝師傅滿檔的大塞車。目前好市多這波賣場促銷的熱門機型現貨數量有限，建議近期有打算添購或汰換冷氣的民眾，不妨把握週末盡早前往賣場挖寶，以免心儀的機型提早售完或錯過折扣檔期。
資料來源：好市多、momo購物網