摩根士丹利證券看好奇鋐後市成長動能，認為在GPU、ASIC相關散熱需求持續升溫下，公司今年到未來幾年獲利仍有上修空間，因此將目標價由1800元大幅調升至2300元，升幅約27%，並維持「優於大盤」評等。大摩指出，奇鋐今年營運展望仍然強勁，主要受惠AI伺服器帶動的液冷散熱與伺服器機箱需求持續擴大。為了因應客戶拉貨，公司也持續在中國與越南擴產，顯示對後續訂單與出貨能見度具一定信心。同時預估，奇鋐今年營收可望呈現逐季成長，產品結構也將持續往高毛利方向優化。奇鋐去年獲利表現已先交出亮眼成績單，2025年每股純益達49.17元，創下歷史新高。大摩進一步指出，公司去年第4季毛利率與營益率分別提升至26.4%與21%，主要反映伺服器出貨增加，帶動產品組合改善。隨著AI相關應用持續放量，今年GPU相關營收占比可望超過AI伺服器營收的一半，到了明年，ASIC營收甚至可能進一步超越GPU，成為下一波成長主力。大摩將奇鋐今年每股純益預估上調至82.63元，2027年預估值也上修至104.86元，2028年EPS預估135.5元。大摩也預估今年奇鋐資本支出將達150億元，明年進一步提高至170億元，反映公司對長線需求成長與接單動能的正向看法。若資料中心散熱升級速度快於預期、5G建設加速，加上產品組合進一步改善，大摩在樂觀情境中將本益比拉高至39倍，奇鋐目標價上看3217元；但若資料中心散熱升級不如預期、5G動能放緩，或產品組合轉差壓抑利潤率，悲觀情境下目標價則下修至1383元。奇鋐今日股價小漲0.81%，收在1875元。