2026日本櫻花季即將到來，許多台灣民眾準備赴日賞櫻，日本近期天氣變化大，本週二東京都心六區甚至一度降雪，也讓櫻花開花時間更加撲朔迷離，日本四大機構最新預測帶你一次掌握。根據日本氣象株式會社於12日的最新開花預測，名古屋時間最早，落在3月17日、東京預計在19日、福岡20日、京都23日、大阪24日；至於滿開時間，東京27日、名古屋28日、福岡29日、大阪31日、京都4/1。日本氣象協會同樣在今日發布預測，開花時間部分，名古屋與福岡都落在20日、東京與京都21日、大阪24日；滿開時間預期則較晚，東京28日、福岡與名古屋落在30日、京都31日，大阪則晚至4月2日。Weathermap的12日最新開花預測顯示，名古屋最早，預計16日就能開花、東京18日、福岡20日、京都23日、大阪24日；滿開時間預測部分，東京被預測可早至25日、名古屋26日、福岡29日、京都30日、大阪31日。Weathernews預測則指出，東京與名古屋開花時間皆落在19日、福岡21日、京都24日、大阪25日；滿開時間方面，東京仍被預測為較早，26日有望滿開、名古屋27日、福岡29日、京都31日、大阪4月1日。